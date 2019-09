Eredivisie-clubs willen duels verplaatsen wegens Grand Prix

De clubs in de Nederlandse hoogste afdeling hebben deze week bij de Eredivisie CV en de KNVB aangeklopt met het verzoek om de voorlaatste speeldag van dit seizoen in zijn geheel te verplaatsen. De duels in die ronde staan nu nog voor zondag 3 mei 2020 op het programma, dezelfde dag dat volgens de huidige planning de Grand Prix van Zandvoort verreden zal worden.

Op die voorlaatste speeldag worden alle duels tegelijkertijd afgewerkt en staan onder meer thuiswedstrijden van Ajax en AZ tegen respectievelijk VVV-Venlo en FC Utrecht op het programma. Omdat er in Noord-Holland vanwege de Formule 1 echter enorme drukte wordt verwacht, en er landelijk ook veel aandacht naar de race uit zal gaan, hebben de clubs nu het verzoek ingediend of de duels ook op de avond van zaterdag 2 mei afgewerkt kunnen worden.

Een verplaatsing van deze wedstrijden zou theoretisch gezien lastig kunnen worden als een Nederlandse club het ver schopt in de Europa League. De heenwedstrijd van de halve finales van dat toernooi staat namelijk op de avond van donderdag 30 april op het programma, waardoor er net twee dagen tussen deze duels zouden zitten.

Het verplaatsen van Eredivisie-wedstrijden komt sinds vorig seizoen vaker voor, al wordt dit meestal gedaan om Nederlandse deelnemers aan de Europese toernooien meer rust te gunnen. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ speelden in de afgelopen dagen nog inhaalwedstrijden nadat hun duels in eerste instantie verplaatst waren.