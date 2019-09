Scheidsrechtersbaas wil ‘toekomstige commotie’ voorkomen: ‘Duidelijk rood’

Arbiter Jochem Kamphuis kwam al terug op zijn beslissing om Steven Berghuis geen rode kaart te geven voor een forse charge van achteren op de benen van Teun Koopmeiners en ook scheidsrechtersbaas Dick van Egmond vindt dat een gele kaart niet voldoende was voor de overtreding tijdens Feyenoord - AZ. Van Egmond laat vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad namelijk weten dat Kamphuis ‘een fout’ heeft gemaakt.

“Ik vind het duidelijk genoeg dat de scheidsrechter fout zat en dus vind ik het een duidelijke rode kaart. Ik vind het niet heel gek dat Jochem Kamphuis de overtreding op het veld niet heeft gezien, met deze snelheid zien scheidsrechters nou eenmaal niet alles direct en juist”, is de scheidsrechtersbaas van de KNVB duidelijk. Danny Makkelie was als videoscheidsrechter aanwezig bij het duel in De Kuip en hij besloot eveneens niet in te grijpen.

De VAR reageerde zelf donderdagavond al via social media op het incident: “Hoewel mijn voorkeur naar een rode kaart gaat, kan ik op basis van het raakmoment een gele kaart nog nét steunen. Voor een rode kaart hebben we namelijk meer nodig dan alleen snelheid en intensiteit”, schreef Makkelie. Van Egmond is het hier echter niet mee eens: “Makkelie zoekt de nuance door zijn voorkeur te geven aan een rode kaart, maar de overtreding niet duidelijk genoeg te vinden voor een ingreep. Daar denk ik anders over.”

Van Egmond geeft wel aan dat het ‘in algemene zin’ moeilijk is om te bepalen of een scheidsrechter nu echt iets fout doet: “De VAR haalt bijna alle overduidelijke fouten eruit, maar je houdt altijd een uitzondering zoals gisteravond. Al deze situaties worden geëvalueerd, om te proberen vast te stellen wat de duidelijke lijnen zijn. Discutabel kan altijd, maar als het zo duidelijk fout is als in dit geval, moeten we kijken hoe we deze commotie in de toekomst kunnen voorkomen.”