Ajax-aanwinst spreekt ambities uit: ‘Ja, tuurlijk is dat de droom’

Alex Méndez ruilde SC Freiburg in de afgelopen transferperiode in voor Ajax en de negentienjarige middenvelder kwam tot dusver tot vijf wedstrijden in het beloftenelftal van de Amsterdamse club. Méndez voelt zich op zijn plaats in Jong Ajax, maar speelminuten in Ajax 1 maken blijft de ultieme droom van de Amerikaan met Mexicaanse roots.

“Ja, tuurlijk is dat de droom”, verklaart de jeugdinternational van de Verenigde Staten tegenover Ajax TV. “Het werkt motiverend om naast het eerste elftal te trainen. Dan kun je ze aan het werk zien. Dit zijn de beste spelers en sommigen van hen zitten nu op een topniveau. Het is fantastisch om ze te zien en hopelijk hoor ik daar snel bij.”

Voor Méndez zijn de eerste weken in Amsterdam zeer bevredigend geweest. “Het bevalt uitstekend tot nu toe. Ik word goed opgevangen en het voetbal is ook top”, aldus de Amerikaanse aanwinst, die de manier van spelen in Nederland met een ruime voldoende beoordeelt. “De stijl is anders hier, maar wel meer mijn stijl. De competitie is van een hoog niveau, dat is goed voor me.”

Méndez kijkt met een goed gevoel terug op de seizoensstart van Jong Ajax, dat momenteel de zesde plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik denk dat we een goed en jong team hebben”, aldus de jonge middenvelder. “En we begrijpen elkaar steeds beter. Beetje bij beetje groeien we daarin ook meer.” Het elftal van trainer Mitchell van der Gaag staat vrijdagavond tegenover MVV Maastricht.