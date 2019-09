Vurnon Anita verschijnt op trainingsveld bij voormalige werkgever Ajax

Vurnon Anita speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Willem II en de middenvelder lijkt voorlopig in Nederland actief te blijven. Op beelden van Ajax TV is namelijk te zien dat de dertigjarige middenvelder meetraint met Jong Ajax.

Anita stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij Leeds United, maar begin deze maand besloten de twee partijen uit elkaar te gaan. In totaal kwam de drievoudig international van het Nederlands elftal 22 keer in actie namens de in de Championship uitkomende Peacocks.

Anita werd vlak na zijn vertrek bij Leeds wel in verband gebracht met een dienstverband bij Maccabi Haifa. Van een verhuizing naar Israël kwam het uiteindelijk echter niet en de middenvelder lijkt dus voorlopig zijn conditie op peil te houden bij zijn voormalige werkgever Ajax.

De controleur, die ook als vleugelverdediger kan spelen, doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en kwam tussen 2008 en 2012 tot ruim 150 wedstrijden in de hoofdmacht. Met Ajax won hij onder meer twee landstitels en een KNVB Beker. In de zomer van 2012 volgde een vertrek naar Newcastle United, waar hij vijf jaar zou spelen.