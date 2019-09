Arsenal heeft drie dagen voor Man United-uit nieuwe aanvoerder

Granit Xhaka is de nieuwe aanvoerder van Arsenal, zo weet de BBC vrijdagmiddag te melden. Manager Unai Emery is tot deze beslissing gekomen na uitvoerig overleg met zijn spelersgroep. Xhaka is de opvolger van Laurent Koscielny, die the Gunners in de afgelopen transferperiode inruilde voor Girondins Bordeaux.

Koscielny droeg jarenlang de aanvoerdersband van Arsenal, dat de verdediger na negen seizoenen trouwe dienst zag vertrekken. De routinier ging zelfs in staking om een vertrek bij de Londense club te forceren, ondanks een contract tot medio 2020 in het Emirates Stadium. Uiteindelijk kwam Arsenal met Bordeaux tot een akkoord over de transfer van de 34-jarige mandekker.

Manchester United en Arsenal staan maandagavond tegenover elkaar op Old Trafford

Emery moest vervolgens op zoek naar een nieuwe captain en Xhaka kreeg in de eerste zes van de acht wedstrijden van deze voetbaljaargang de aanvoerdersband toegewezen. Dat beviel de Spaanse manager blijkbaar goed genoeg om de Zwitserse international permanent aanvoerder van Arsenal te maken. Xhaka maakt maandag in de uitwedstrijd tegen Manchester United zijn officiële debuut als aanvoerder van de Londenaren.

Emery heeft met Xhaka een nieuwe aanvoerder, maar een vice-aanvoerder is nog niet aangewezen. Volgens de BBC zijn Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang de voornaamste kandidaten voor deze functie binnen de spelersgroep van Arsenal. Lacazette kampt momenteel met een enkelblessure en lijkt het uitduel met Manchester United sowieso te moeten missen.