‘Nu ik hoor wat de voetbalwereld vindt, heb ik voorkeur voor rood’

AZ boekte donderdagavond een knappe 0-3 zege op Feyenoord in De Kuip, maar na afloop van die wedstrijd was de uitslag niet het grootste onderwerp van gesprek. Steven Berghuis voerde al in de eerste helft een forse charge van achteren uit op de benen van Teun Koopmeiners en ontving hier van scheidsrechter Jochem Kamphuis slechts een gele kaart voor. Deze tackle werd tijdens en na het duel overal besproken, waarbij het algemene oordeel was dat Berghuis eigenlijk rood had moeten hebben.

Kamphuis bleef na de wedstrijd in eerste instantie achter zijn beslissing staan om Berghuis niet van het veld te sturen en ook videoscheidsrechter Danny Makkelie gaf aan ‘het raakmoment niet buitensporig of ernstig gemeen’ te vinden. In gesprek met de NOS laat Kamphuis echter weten toch op zijn beslissing terug te komen: “Als ik de beelden nu terugzie, en ik hoor wat eigenlijk de hele voetbalwereld ervan vindt, heb ik een voorkeur voor rood.”

“In het veld heb ik mij vooral gefocust op het raakmoment. Beide benen gingen langs de tegenstander en vervolgens heb ik de keuze gemaakt om geel te geven. Uiteraard was er contact met de VAR op dat moment. De conclusie was dat het geen duidelijke fout van mijn kant was en dat het geen moment was om in te grijpen”, gaat Kamphuis verder.

De arbiter sprak ook met slachtoffer Koopmeiners over het incident: “Hij zei: ‘Waar is dan de bescherming voor mij?’ En dat begrijp ik heel goed. Dus achteraf heb ik wel een voorkeur voor een rode kaart.” Berghuis zelf moet toegeven dat hij met vuur speelde door de tackle op deze manier uit te voeren: “Het was tegen het randje aan. Aan de harde kant, omdat het ook van achteren was. Rood had gekund.”