Beoogde coach kost Manchester United 35 miljoen euro

Franck Kessié staat in de nadrukkelijke belangstelling van Wolverhampton Wanderers en AS Monaco. De twee clubs gaan in januari mogelijk aankloppen bij AC Milan, dat echter wel de hoofdprijs wenst te ontvangen. (Calciomercato)

(The Sun)

Dat is de vraagprijs die Tottenham Hotspur hanteert voor de trainer, die al tweemaal eerder in beeld was op Old Trafford.