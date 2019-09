Makkelie wordt afgemaakt op Instagram; Van der Vaart kijkt uit naar afscheid

VAR Danny Makkelie steunde scheidsrechter Jochem Kamphuis donderdagavond in zijn beslissing om geel te geven aan Steven Berghuis voor een harde charge op Teun Koopmeiners bij Feyenoord - AZ (0-3). Op Instagram verdedigt Makkelie zijn beslissing, maar hij kan allesbehalve op begrip rekenen van zijn volgers. 'Uitleg super zwak, Kamphuis en Makkelie maar schorsen voor twee wedstrijden', luidt een van de reacties.





Rafael van der Vaart is voor even terug in het Volksparkstadion van Hamburger SV. De oud-middenvelder is bezig met de voorbereiding van zijn afscheidswedstrijd, die op 13 oktober plaatsvindt.





Ruud Gullit woont in Schotland het prestigieuze golftoernooi Alfred Dunhill Links Championship bij.







Daley Blind proost met zijn vader Danny op het leven.







Het zoontje van Luis Suárez, Benja, werd donderdag zes jaar oud. De voetballer van Barcelona en zijn vrouw Sofia Balbi feliciteren het jongetje op hun beide Instagram-accounts.















Miralem Pjanic kwam Andrea Pirlo tegen. ‘Maestro, olie op canvas’, schrijft de middenvelder van Juventus over de inmiddels met voetbal gestopte Italiaan.







Het is weer de tijd van Oktoberfest en ook Bayern München-nieuwelingen Philippe Coutinho en Lucas Hernández maken kennis met het Beierse fenomeen.