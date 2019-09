Jordy Clasie schrikt in De Kuip van oude liefde Feyenoord

Jordy Clasie keerde donderdagavond als speler van AZ terug in De Kuip. De middenvelder viel in de tweede helft in en zag zijn ploeg een relatief eenvoudige 0-3 overwinning op Feyenoord boeken. Clasie erkent in gesprek met RTV Rijnmond dat hij schrok van de tegenstander. "Ja, dat is logisch", geeft hij na de wedstrijd aan.

"Ik ken Feyenoord natuurlijk door en door. Ik heb hier lang gespeeld en dan schrik je natuurlijk wel hoe makkelijk het eigenlijk ging", beaamt Clasie. "Voor ons is dat fantastisch en voor hen is dat minder." Feyenoord zit volgens Clasie in de hoek waar de klappen vallen. Bij AZ gaat het juist 'heel goed'. "Dat zag je ook aan het spel. We bouwden heel makkelijk op en konden heel vaak de vrije man vinden op het middenveld en dan kan je er vrij makkelijk doorheen spelen."

Ook Steven Berghuis merkte een groot kwaliteitsverschil op het veld. Volgens de aanvaller van Feyenoord zijn complimenten voor AZ op zijn plaats. "We worden weggespeeld in eigen huis. Ze waren over de gehele wedstrijd beter dan wij, dan wordt het 0-3. In de wedstrijd voel je dan dat AZ makkelijker voetbalt, beter aan de bal is. Ze deden ons constant pijn met lopende mensen. Op een gegeven moment levert dat gewoon doelpunten op."

Berghuis mocht zelf van geluk spreken dat hij de wedstrijd afmaakte. In de slotfase van de eerste helft ontsnapte hij aan een rode kaart na een venijnige charge van achteren op Teun Koopmeiners. "Het was niet bedoeld om de toon te zetten. Ik zet gewoon een tackle in, die was op het randje", stelt Berghuis. "Maar de scheidsrechter en de VAR beoordelen 'm met geel. Rood had gekund. Ik raak hem van achter, dat is niet het moment om een tackle in te zetten. Het gebeurt binnen één seconde, ik was te laat en geel."