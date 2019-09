Lange absentie Ansu Fati bij Barcelona is onderwerp van discussie in Spanje

Mogelijk moet Barcelona het gedurende een periode van maximaal vijf weken stellen zonder Ansu Fati. Voetbalbond RFEF heeft het papierwerk in orde gemaakt voor een deelname van Fati aan het WK Onder-17, dat in oktober en november plaatsvindt in Brazilië. Toch is het niet zeker dat de zestienjarige aanvaller gaat meedoen aan de mondiale eindronde. De RFEF overweegt immers ook om Fati direct te laten 'promoveren' naar de Onder-21.

Fati is geboren in Guinee-Bissau en mag ook uitkomen voor Portugal, maar lijkt zijn jeugdinterlands te gaan spelen voor Spanje. De jongeling maakt dit seizoen grote indruk bij Barcelona: hij scoorde in competitieduels met Osasuna (2-2) en Valencia (5-2) en maakte op bezoek bij Borussia Dortmund al zijn debuut in de Champions League. Dit seizoen maakte hij enkel in de eerste competitiewedstrijd tegen Athletic Club geen speelminuten. Barcelona ziet hem liever niet naar het WK Onder-17 gaan, zo klinkt het in Marca.

Ernesto Valverde: 'We moeten Ansu Fati ook niet te veel druk opleggen'

De RFEF lijkt in dubio te zitten. Fati kan ook direct gaan spelen voor Spanje Onder-21, op een niveau dat dichter in de buurt komt van het niveau waar hij inmiddels aan gewend is. "Een bijkomend voordeel is dat Spanje hem waarschijnlijk zal meenemen naar de Olympische Spelen in Tokyo van 2020", voorspelt de krant. "Als hij nu al voor Spanje Onder-21 gaat spelen, leert hij zijn toekomstige ploeggenoten van de Spelen alvast kennen en dat zou de kansen van Spanje ten goede kunnen komen op het toernooi."

Barcelona ziet Fati het liefst niet uitkomen voor jeugdelftallen als de Onder-17 en Onder-19. Die ploegen stemmen hun wedstrijden immers niet af op het reguliere competitieseizoen, terwijl de Onder-21 in actie komt tijdens algehele interlandperiodes. Het blijft desondanks mogelijk dat Fati naar het WK Onder-17 zal gaan, als 'eenmalig' optreden met de Onder-17. In dat geval mist hij onder meer El Clásico tegen Real Madrid op 23 oktober.