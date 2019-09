AC Milan gaat opnieuw pijnlijk onderuit en zet dramatische start voort

AC Milan heeft donderdagavond een nieuwe nederlaag geleden in de Serie A. I Rossoneri begonnen tegen Torino goed en kwamen op voorsprong, maar gaven het duel in de tweede helft volledig uit handen: 2-1. Milan heeft na vijf wedstrijden pas zes punten behaald en staat daardoor op een teleurstellende dertiende plek.

Milan begon sterk aan de wedstrijd en kreeg na zeventien minuten een penalty, nadat Lorenzo De Silvestri tegenstander Rafael Leão onderuit trok. Vaste penaltynemer Krzysztof Piatek maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. Ook na de openingstreffer kreeg Milan goede kansen, maar Leão en Hakan Calhanoglu werden gestuit door doelman Salvatore Sirigu. Vlak voor rust leek Andrea Belotti aan de andere kant te scoren, ware het niet dat de lob van de Torino-spits net over ging.

In de tweede helft had Piatek de Milanezen op 0-2 moeten zetten, maar het schot van de Poolse aanvaller ging rakelings naast. Een kleine twintig minuten voor tijd sloeg Belotti toe. De Italiaan dribbelde naar binnen en haalde hard uit, al leek de inzet houdbaar voor doelman Gianluigi Donnarumma. Pepe Reine, reservedoelman van Milan, deed uiterst fel zijn beklag vanwege een vermeende overtreding die voorafging aan het doelpunt van Torino en werd met rood naar de tribune gestuurd.

Het werd nog erger voor Milan, want enkele minuten later scoorde Belotti opnieuw. De spits raakte de bal eerst half, maar kon met een fraaie omhaal corrigeren en scoorde toch: 1-2. Franck Kessié had in de slotfase de gelijkmaker op de schoen, maar de Ivoriaan mikte over en stond bovendien buitenspel. Zaza leek de wedstrijd in het slot te gooien voor Torino, maar gleed weg, waarna Piatek aan de andere kant nog een enorme kans kreeg. De kopbal van de Milan-spits werd echter gekeerd door Sirigu.