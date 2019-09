Analisten kunnen oren niet geloven na interview met Jochem Kamphuis

Jochem Kamphuis staat achter zijn beslissing om Steven Berghuis een gele kaart toe te kennen voor een tackle op Teun Koopmeiners in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ (0-3). In de slotfase van de eerste helft beging Berghuis van achteren een charge met twee benen op de middenvelder van AZ. Videoscheidsrechter Danny Makkelie greep niet in en geeft zelf uitleg via Instagram.

"Ik heb de situatie in het veld zelf beoordeeld", vertelt arbiter Kamphuis na afloop aan FOX Sports. "Ik kijk dan naar de snelheid, de intensiteit en het raakmoment. Ik was vooral gefocust op het raakmoment en ik zie dat zijn beide benen erlangs gaan, en er niet echt een contactmoment is met de noppen. Dat was voor mij de reden om geel te geven. Het moet echt buitensporige inzet zijn. Het raakmoment vond ik meevallen."

Kamphuis beaamt dat er 'zeker' contact is geweest met videoscheidsrechter Makkelie. "Die heeft het moment ook nagekeken en die kijkt eigenlijk naar dezelfde criteria als ik net genoemd heb. Hij zei dat er snelheid en intensiteit in zat, maar ook dat het contact meeviel. Hij kon de gele kaart steunen. Hij vond het niet duidelijk fout om geen rode kaart te geven."

Nadat het interview wordt uitgezonden, vallen analisten Mario Been en Arnold Bruggink van FOX Sports stil. "Ik moet het even nuanceren: voordat scheidsrechters het interview doen, willen ze het bekijken", zegt presentator Jan-Joost van Gangelen. "Hij heeft voor het interview dus echt gezien wat we net weer zagen, zonder dat er vragen werden gesteld. Kennelijk vindt hij dit. Ja, ik kan er ook niks van maken."

"Elke speler op het veld weet dat dit een rode kaart is. En Berghuis weet ook donders goed dat het een rode kaart is. Hoe kun je nou zeggen dat dit niet buitensporig is? Schiet mij maar lek. Weet ik veel”, zegt Bruggink, waarna hij vol ongeloof zijn microfoon neerlegt. “Hoe kun je dit nou verkopen ten opzichte van andere overtredingen waar rode kaarten voor woorden gegeven? Kun je je de rode kaart van Ramon Lundqvist nog herinneren voor pootje haken (op 10 augustus tijdens FC Groningen - FC Twente, red.). Hoe kun je dan zeggen dat dit geen rode kaart is?” Mario Been wil er een woord over kwijt: “Belachelijk.”

Makkelie plaatst na de wedstrijd een bericht op Instagram waarin hij tekst en uitleg tracht te geven. Het was zijn taak om te beoordelen of de beslissing van Kamphuis 'duidelijk fout' was, schrijft Makkelie. "Na het bestuderen van de beelden kan geconcludeerd worden dat er sprake is van snelheid en intensiteit, maar dat het raakmoment (point of contact) niet buitensporig of ernstig gemeen is. Dit betekent dat er vanuit de VAR een element is om de gele kaart te kunnen steunen."

"Hoewel mijn voorkeur naar een rode kaart gaat (dit ook aan de scheidsrechter uitgelegd) kan ik op basis van het raakmoment een gele kaart nog nét steunen. Voor een rode kaart hebben we namelijk meer nodig dan alleen snelheid en intensiteit", schrijft Makkelie verder. "Mijn taak als VAR is niet om mijn persoonlijke voorkeur er doorheen te drukken of om beslissingen beter te maken, maar om in te grijpen als het onomstotelijk fout is met duidelijk bewijs."