AS Roma schandpaalt ‘fan’ na racistisch Instagram-bericht aan verdediger

AS Roma heeft 'supporter' Andrea Dell'Aquilla levenslang verbannen van wedstrijden van de club en heeft de 'fan' bovendien aangegeven bij de politie. Juan Jesus, verdediger van Roma, ontving via Instagram een ontluisterend persoonlijk bericht van Dell'Aquilla, waarin de Braziliaan zwaar racistisch wordt bejegend.

Roma verloor woensdagavond in eigen huis verrassend van Atalanta, onder meer door een doelpunt van Marten de Roon (0-2). Juan Jesus wordt door de Roma-'aanhanger' blijkbaar beschouwd als een van de schuldigen. 'Blijf beter in de dierentuin de volgende keer. Verdomde aap, neger', zo luidt het schokkende bericht dat de 28-jarige mandekker ontving.

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today



We have reported the account to the Italian police



We have reported the account to Instagram



The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacism pic.twitter.com/qP3SZT0pJY