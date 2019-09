Been geniet tijdens Feyenoord - AZ: ‘Hij is niet minder dan Kevin Strootman’

Teun Koopmeiners was donderdagavond een van de uitblinkers in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ (0-3), De aanvoerder van de Alkmaarders stond goed gepositioneerd, bepaalde het tempo en combineerde eenvoudig met zijn ploeggenoten, zo merken Arnold Bruggink en Mario Been op. De analisten zien in Koopmeiners een potentiële international voor het Nederlands elftal.

Been noemt Koopmeiners bij FOX Sports een 'geweldige speler'. "Een fysiek sterke jongen, die nog heel jong is. Maar als ik zie hoe hij een wedstrijd leest, temporiseert en ballen inspeelt met snelheid... Dat kan misschien ook wel makkelijk met de kwaliteit van zijn medespelers, maar hij staat steeds goed, hij ziet het goed en geeft leiding", somt Been op. "Ik vind het een heel belangrijke en goede speler voor dit AZ."

Been en Bruggink beamen dat Koopmeiners een ‘potentiële Oranje-klant’ is: “In de laatste wedstrijd van Jong Oranje, tegen Cyprus, was hij ook de beste speler", merkt Bruggink op. "Hij is iemand die de situatie op het veld altijd snapt. Ik denk dat hij niet minder is dan Kevin Strootman. Volgens Been zou Koopmeiners ten koste van Strootman bij de selectie van Oranje gehaald kunnen worden, om hem te laten ruiken aan de nationale ploeg.

Zowel Strootman als Koopmeiners zal immers geen basisspeler zijn in de ploeg van Ronald Koeman, betoogt Been. Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdag zijn voorselectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober), met Strootman en zonder Koopmeiners. De AZ'er werd opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Portugal (11 oktober) en Noorwegen (15 oktober).