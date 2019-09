FIFA geeft verklaring voor ‘ongetelde stemmen’ bij The Best-verkiezing

De FIFA heeft voor het eerst een reactie gegeven op de ophef die ontstaan is over de verkiezing van The Best, die maandagavond door Lionel Messi werd gewonnen. De Egyptische voetbalbond EFA benadrukte dat bondscoach Neither Gharib en aanvoerder Elmohamady op landgenoot Mohamed Salah hebben gestemd, maar volgens de rapportage van de FIFA hebben de Egyptenaren geen stem uitgebracht.

De stemmen van Gharib en Elmohamady zijn inderdaad niet meegeteld, zo bevestigt de FIFA. 'Tijdens de controle van de stemmen die op 15 augustus zijn ingediend door de Egyptische voetbalbond, werd opgemerkt dat de handtekeningen op de stemformulieren in hoofdletters waren en dus niet geldig (niet authentiek) leken. De stemformulieren werden ook niet ondertekend door de algemeen secretaris, wat verplicht is', laat de wereldvoetbalbond weten aan Omnisport.

Ook Juan Barrera deed zijn beklag over de verkiezing. De aanvoerder van Nicaragua ontkent te hebben gestemd, terwijl hij volgens de documentatie van de FIFA op Lionel Messi, Sadio Mané en Cristiano Ronaldo heeft gestemd. De FIFA beweert in dezen echter geen fout te hebben gemaakt. 'We hebben de stemdocumenten gecontroleerd die zijn ingediend door de Nicaraguaanse voetbalbond en alle documenten zijn ondertekend en bevestigd met de officiële stempel van de Nicaraguaanse bond.'

Volgens de wereldvoetbalbond komt het door Nicaragua ingediende stemformulier overeen met de lijst met stemmen die de FIFA heeft gepubliceerd. 'We hebben de stemformulieren die zijn ingediend door de federatie vergeleken met de lijst die we hebben gepubliceerd op FIFA.com en kunnen bevestigen dat we de juiste stemmen van de speler hebben geteld. We doen een beroep op de Nicaraguaanse voetbalbond om hierover te informeren.'