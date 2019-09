AZ domineert in De Kuip en dient Feyenoord eerste nederlaag toe

Feyenoord is voor het eerst dit seizoen aangelopen tegen een nederlaag in de Eredivisie. Na twee zeges en vier remises was AZ donderdagavond een maat te groot voor de ploeg van Jaap Stam: 0-3. Behoudens een goede fase halverwege de eerste helft liet Feyenoord zich de kaas ven het brood eten: de controle lag in grote delen van de wedstrijd bij AZ, dat zich niet eens overmatig leek te hoeven inspannen. De Alkmaarders klimmen naar de derde plek in de Eredivisie. Het duel tussen beide clubs stond eigenlijk op 25 augustus op het programma, maar werd verzet vanwege de Europese verplichtingen van Feyenoord en AZ.

Een klein deel van het thuispubliek juichte eventjes, toen Steven Berghuis vanuit een lastige hoek het zijnet trof via de handen van Marco Bizot. De buitenspeler was gelanceerd door een splijtende pass van Jens Toornstra en verdiende een hoekschop na zijn gevaarlijke poging. Uit die corner kwam de bal van aanzienlijke afstand voor de voeten van Toornstra, die geen moment twijfelde en zijn uithaal op de lat uiteen zag spatten. Kort daarna schoot Luciano Narsingh uit kansrijke positie aan tegen de uitgekomen Bizot, waardoor het 0-0 bleef.

Hoewel er dus een ware kansenregen voor Feyenoord ontstond, te midden van de daadwerkelijke regen, was AZ een stuk beter van start gegaan. Het initiatief lag in de openingsfase bij de bezoekers. Calvin Stengs en Oussama Idrissi zagen een afstandsschot geblokkeerd worden door Edgar Ié; Myron Boadu kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Owen Wijndal te bekronen. Stengs speelde overigens als nummer tien, doordat Dani de Wit op de bank plaatsnam; bij Feyenoord maakten Toornstra, Lutsharel Geertruida en Luis Sinisterra hun entree in de basis.

Na de opsomming aan kansen van Feyenoord namen beide ploegen gas terug. Orkun Kökcü werd nog dreigend met een afstandsschot, dat opnieuw een prooi bleek voor Bizot. Feyenoord was lange tijd in staat om de aanvallen van AZ tijdig af te stoppen. Zes minuten voor rust werd Wijndal aan de linkerflank echter bediend door Idrissi en vond hij Boadu, die goed positie koos in het strafschopgebied en van dichtbij afrondde: 0-1. Even moest Feyenord vrezen dat het de tweede helft zou moeten afwerken met een man minder, na een onbesuisde charge van Berghuis op Teun Koopmeiners, maar de VAR besloot niet in te grijpen nadat Danny Makkelie geel gaf.

Desondanks slaagde AZ erin om tegen elf Feyenoorders de marge uit te breiden naar 0-2. Kort na het begin van de tweede helft beproefde Stengs zijn geluk van afstand en hij vond plots de linkerhoek; Kenneth Vermeer stond als aan de grond genageld. Feyenoord, overigens zonder spelers als Nicolai Jörgensen, Leroy Fer en Rick Karsdorp, had het lastig. Wel kreeg Narsingh een grote kans op de aansluitingstreffer: vanbinnen het strafschopgebied krulde hij ver over. AZ had het duel onder controle en bepaalde de eindstand via Idrissi. Na een korte uittrap van Vermeer op Eric Botteghin liet de onoplettende verdediger zich verrassen door de aanvaller, die er 0-3 van maakte. AZ won voor het eerst sinds 2011 weer in De Kuip.