Sevilla geeft zonder Luuk de Jong ruime voorsprong weg en belandt in crisis

Sevilla heeft donderdagavond zijn tweede nederlaag op rij geleden in LaLiga. Zonder Luuk de Jong, die de hele wedstrijd op de bank werd gehouden, kwam de ploeg van Julen Lopetegui op een comfortabel ogende voorsprong tegen Eibar, maar in de tweede helft werd die uit handen gegeven: 3-2.

Lopetegui zette zowel Luuk de Jong als Javier Hernández op de bank en gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Munir El Haddadi. Sevilla begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in de elfde minuut op voorsprong. Lucas Ocampos werd fraai vrij voor de doelman van Eibar gezet en bleef ijzig kalm: 0-1. El Haddadi zag daarna een gevaarlijke poging op de lat belanden. Na iets meer dan een half uur gleed Oliver Torres alsnog de 0-2 voor Sevilla binnen na een vlotlopende aanval.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers uit Andalusië, maar in de tweede helft ging het gruwelijk mis voor Sevilla. Vanaf de strafschopstip bracht Fabian Orellana na 66 minuten de spanning terug in de wedstrijd, waarna een misverstand tussen Sevilla-doelman Tomaš Vaclík en verdediger Diego Carlos de gelijkmaker van Pedro León inleidde. Tot overmaat van ramp werd het ook nog 3-2 voor Eibar. Cote krulde een vrije trap van ruime afstand prachtig in de hoek en dompelde Sevilla daarmee in diepe rouw.