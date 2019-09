Bruggink en Been trekken harde conclusie in gesprek over Feyenoord en AZ

AZ is Feyenoord op bepaalde vlakken voorbijgestreefd, zo beamen Arnold Bruggink en Mario Been voorafgaand aan het onderlinge duel tussen de Eredivisionisten. Niet alleen vertegenwoordigen de spelers van de Alkmaarders meer waarde, ook maakt Feyenoord volgens Been verkeerde beslissingen op financieel vlak. AZ heeft de zaken organisatorisch beter op orde, vinden Bruggink en Been.

Beide clubs treffen elkaar donderdag om 20.00 uur in De Kuip. "Feyenoord kijkt op dit moment heel erg naar de korte termijn. Wat dat betreft, kijkend naar de lange termijn, is AZ Feyenoord al lang voorbij op organisatorisch gebied", oordeelt Bruggink bij FOX Sports. "Als je kijkt naar de waarde van de spelers op het veld, dan is AZ Feyenoord toch al lang voorbij? Bij Feyenoord is het moeilijker werken, want er staat veel meer druk op. Bij AZ werk je meer in de luwte. Maar qua clubs is het al lang gebeurd."

AZ publiceerde donderdag de jaarrekening van het seizoen 2018/19. De club boekte een nettowinst van 8 miljoen euro; het eigen vermogen steeg naar 33 miljoen. "En dat zonder de transfer van Guus Til. Dat is bijzonder, zeker als je ziet wat er nu nog op het veld staat", vindt de oud-aanvaller. "Zo creëren ze enorm veel kapitaal. Hoe AZ het nu doet, is een voorbeeld voor andere clubs. Ze durfden te investeren in de eigen jeugd nadat het fout ging met Dirk Scheringa. Gertjan Verbeek werd trainer en vroeg of er wat mogelijk was. Om spelers hoefde hij niet te vragen, want die zouden toch niet komen."

"Ze deden het met de jeugdopleiding en ze hebben daar een fantastische ontwikkeling mee doorgemaakt, op hun eigen manier", aldus Bruggink. Het proces was noodgedwongen, merkt Been op, maar pakte goed uit. Feyenoord had deze zomer juist weer wat geld te besteden en gaf 'veel geld' uit aan verdedigers Edgar Ié, Marcos Senesi, George Johnston en Liam Kelly. "En wat zie ik tot mijn schrik? Die staan niet allemaal op het veld", aldus Been. "Dan geef je je geld verkeerd uit. Ik ben dolblij dat Orkun Kökcü in ieder geval regelmatig op het wedstrijdformulier staat, want dat zijn de spelers die later geld kunnen genereren. Daarin is AZ op dit moment veel verder dan Feyenoord. Ze hebben veel meer restwaarde op het veld staan."