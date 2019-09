‘Moederskindje’ Álvaro Morata mist derby met Real: ‘Ik heb niets gedaan’

Atlético Madrid ontvangt zaterdagavond Real Madrid in het eigen Wanda Metropolitano en los Colchoneros kunnen dan geen beroep doen op Álvaro Morata. De spits mist de stadsderby met zijn oude club vanwege de indirecte rode kaart die hij woensdag incasseerde tegen Real Mallorca. Morata kwam in die wedstrijd als invaller binnen de lijnen en kreeg in de slotfase binnen twintig seconden twee gele kaarten.

Arbiter Alejandro José Hernández Hernández deelde Morata een eerste gele prent uit vanwege een opstootje waar ook Mallorca-spelers Xisco Campos en Salva Sevilla bij betrokken waren en gaf hem vlak daarna ook zijn tweede kaart wegens commentaar op de leiding. Een woedende Morata kwam na de wedstrijd in de catacomben al terug op het incident: “Laat Xisco Campos maar zeggen wat hij gezegd heeft, als hij het lef heeft. Ik heb niets gedaan, helemaal niets. Laat Salva Sevilla zeggen wat hij zei.”

Middenvelder Sevilla heeft donderdag via Twitter gereageerd op de uitbarsting van Morata: “In mijn 35 jaar, is het altijd zo geweest dat wat op het veld gezegd wordt, ook op het veld blijft. Je mag geen leugens verspreiden om je eigen daden te rechtvaardigen. Mijn woorden tegen jou waren dat je een ‘moederskindje’ bent, dat was een fout van mij en daar bied ik mijn excuses voor aan. Ik sta echter niet toe dat er verspreid wordt dat ik iets over je vrouw en kinderen heb gezegd.”

Morata zelf lijkt in ieder geval genoegen te nemen met de woorden van Sevilla, aangezien hij via Twitter met een milde respons komt: “Jij en ik zijn de enigen die weten wat je tegen me hebt gezegd. Wat er gezegd wordt op het veld blijft ook op het veld, dus ik zal er niets meer over loslaten. Succes in de toekomst”, schrijft hij. Morata is het seizoen begonnen met een doelpunt uit vier wedstrijden in LaLiga. In de afgelopen voetbaljaargang scoorde hij zesmaal in vijftien wedstrijden namens Atlético.