FIFA 20 ratings: alle spelers met 5 sterren skill moves & uitleg trucs

Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé en Paul Pogba zijn een aantal spelers die deel uitmaken van een exclusieve groep die vijf sterren skill moves kunnen uitvoeren in FIFA 20. Spelers uit deze groep kunnen het verschil maken voor de gamers die het spel goed onder de knie hebben.

Het gaat om spelers die een uitstekende techniek beheersen. Met deze doorgaans aanvallend ingestelde spelers is het voor gamers mogelijk om zelfs de beste verdedigers het bos in te sturen.

Spelers worden in FIFA 20 onder meer beoordeeld op hun technische kwaliteiten. Individuele kwaliteiten worden aan de hand van hun technische baggage gerangschikt: een tot en met vijf sterren. Dit voorkomt dat een speler als Eric-Maxim Choupo Moting op dezelfde manier kan worden bespeeld als zijn Paris Saint-Germain-ploeggenoten Neymar of Mbappé.

De lijst van spelers met de beste skills bestaat uit de bekende grote namen zoals Ronaldo, Pogba en Neymar, die hun tegenstanders op wekelijkse basis voor schut zetten. Gary Mackay-Steven is iemand die niet bekend is bij het grote publiek, maar toch is de aanvaller van New York City FC terug te vinden in de lijst van spelers met de beste skill moves.

Hieronder vind je alle spelers die op basis van hun skill vaardigheden in FIFA 20 vijf sterren hebben gekregen, waardoor zij in de nieuwste versie van de games de beste moves kunnen laten zien.





SPELER CLUB RATING Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio 93 Neymar PSG 92 Kylian Mbappé PSG 89 Paul Pogba Manchester United 88 Thiago Bayern München 87 Ángel Di María PSG 86 Philippe Coutinho Bayern München 86 Marcelo Real Madrid 86 Riyad Mahrez Manchester City 84 Memphis Depay Olympique Lyon 84 Jadon Sancho Borussia Dortmund 84 Douglas Costa Piemonte Calcio 84 Ousmane Dembélé Barcelona 84 Wilfried Zaha Crystal Palace 83 Marcus Rashford Manchester United 83 Juan Cuadrado Piemonte Calcio 83 Federico Bernardeschi Piemonte Calcio 83 Stephan El Shaarawy Shanghai Shenhua 82 Xherdan Shaqiri Liverpool 82 Gelson Martins AS Monaco 82 Quincy Promes Ajax 82 Marlos Shakhtar Donetsk 82 David Neres Ajax 81 Jesús Corona FC Porto 81 Quaresma Besiktas 81 João Félix Atlético Madrid 80 Ignacia Piati Montreal Impact 80 Nani Orlando City 80 Allan Saint-Maximin Newcastle United 79 Vinícius Júnior Real Madrid 79 Martin Ödegaard Real Sociedad 78 Eljero Elia Medipol Basaksehir 77 Amine Harit Schalke 04 76 Carlos Villanueva Al Ittihad 76 Luciano Acosta DC United 76 Matías Fernández Junior de Barranquilla 75 Yannick Bolasie Everton 75 Sam Larsson Feyenoord 75 Aiden McGeady Sunderland 73 Farid Boulaya Metz 73 Alexandru Maxim 1. FSV Mainz 05 73 Jordan Botaka Sint-Truiden 71 Ricardo Kishna Lazio 71 Chanathip Songkrasin Hokkaido Consadole Sapporo 71 Driss Fettouhi Al Hazem 70 Gary Mackay-Steven New York City FC 69 Ilsinho Philadelphia Union 69 Yasin Ben El-Mhanni Scunthorpe United 58

Wat zijn de vijf sterren skill moves in FIFA 20?

Er zijn in total 21 unieke dribbeltrucs uit te voeren in FIFA 20, inclusief de sombrero flick, de triple elastic, de advanced rainbowtornado spin. Dit zijn de meest spectaculaire moves in de game waarmee tegenstanders simpel uit te spelen zijn.





MOVE PS4 XBOX Elastico R naar rechts en dan roteren naar linksonder R naar rechts en dan roteren naar linksonder Reverse Elastico R naar links en dan roteren naar rechtsonder R naar links en dan roteren naar rechtsonder Advanced Rainbow RS ? (flick), ? (hold), ? (flick) RS ? (flick), ? (hold), ? (flick) Hocus Pocus RS naar onder, roteer naar linksonder, daarna van links roteren naar rechtsonder RS naar onder, roteer naar linksonder, daarna van links roteren naar rechtsonder Triple Elastico RS naar onder, roteer door naar rechtsonder, daarna van rechts roteren naar linksonder RS naar onder, roteer door naar rechtsonder, daarna van rechts roteren naar linksonder Ball Roll & Flick Right RS ? (hold), ? (flick) RS ? (hold), ? (flick) Ball Roll & Flick Left RS ? (hold), ? (flick) RS ? (hold), ? (flick) Flick Turn R1 (hold) + RS ? (flick), ? (flick) RB (hold) + RS ? (flick), ? (flick) Ball Roll & Fake Right RS ? (hold), ? (flick) RS ? (hold), ? (flick) Ball Roll & Fake Left RS ? (hold), ? (flick) RS ? (hold), ? (flick) Sombrero Flick RS ?, ?, ? (flick) RS ?, ?, ? (flick) Turn & Spin Right RS ?, ? (flick) RS ?, ? (flick) Turn & Spin Left RS ?, ? (flick) RS ?, ? (flick) Rabona Fake L2 + ? / ?, X + LS ? LT + X / B, A + LS ? Elastico Chop Left R1 (hold) + RS ?, ?, ? (flick) RB (hold) + RS ?, ?, ? (flick) Elastico Chop Right R1 (hold) + RS ?, ?, ? (flick) RB (hold) + RS ? (flick), ? (flick) Spin Flick Left R1 (hold) + RS ? (flick), ? (flick) RB (hold) + RS ? (flick), ? (flick) Spin Flick Right R1 (hold) + RS ? (flick), ? (flick) RB (hold) + RS ? (flick), ? (flick) Flick Over RS ? (hold) RS ? (hold) Tornado Spin Left L1 (hold) + RS ? (flick), ? (flick) LB (hold) + RS ? (flick), ? (flick) Tornado Spin Right L1 (hold) + RS ? (flick), ? (flick) LB (hold) + RS ? (flick), ? (flick) Laces Flick Up L2 + R1 (hold) LT + RB (hold) Sombrero Flick Backwards L (hold) L (hold) Sombrero Flick Right L (hold) L (hold) Sombrero Flick Left L (hold) L (hold) Around The World R draai rond (met de klok mee of ertegenin) R draai rond (met de klok mee of ertegenin) Air Elastico RS ?, ? (flick) RS ?, ? (flick) Reverse Air Elastico RS ?, ? (flick) RS ?, ? (flick) Flick Up For Volley L (hold) L (hold) Chest Flick L vasthouden, druk op L3 en tik 3 keer op R3 L vasthouden, druk op L3 en tik 3 keer op R T. Around the World Roteer RS met de klok mee en dan RS ? (flick) Roteer RS met de klok mee en dan RS ? (flick) DragBack Sombrero (nieuw) R1 (hold), LS Backward (flick), R3 RB (hold), LS Backward (flick), RS (press)