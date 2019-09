Jonker verbijsterd: ‘Het is een merkwaardig en ongelovig verhaal’

Roscello Vlijter raakte in de afgelopen interlandperiode zijn paspoort kwijt, maar de international van Suriname, thans in dienst van Telstar, leek woensdag na een oponthoud van enkele weken terug te kunnen keren naar Nederland. Op het laatste moment kwam er toch een kink in de kabel, omdat de Surinaamse voetbalbond niet bereid is om een vliegticket voor Vlijter te bekostigen.

In overleg met Telstar is besloten dat Vlijter tot de volgende interlandperiode in oktober in Suriname blijft. Trainer annex technisch directeur Andries Jonker volgt de hele gang van zaken rondom de aanvaller met de nodige verbazing. “Het is langzamerhand wel een merkwaardig en ongelovig verhaal”, verzucht Jonker donderdag in gesprek met NH. Vlijter is vanwege de paspoortperikelen al enige weken niet inzetbaar voor Telstar.

Vlijter beschikt inmiddels weer over de benodigde papieren, maar omdat het volgende trainingskamp van Suriname op 5 oktober begint, keert hij voorlopig niet terug bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. “Om nou in één week heen en weer te vliegen en hier een paar keer te trainen, is ook onzin.” Daarnaast verwijst Jonker naar de financiële positie van Telstar. “Ik denk dat de financiële mogelijkheden van deze club bekend zijn en ik denk dat Telstar niet in de positie is om een ticket voor Roscello te betalen om hem een week hier te hebben en hem vervolgens weer twee weken af te staan. Ik denk dat wij het geld dan beter aan belangrijkere en zinvollere dingen kunnen besteden.”

Jonker heeft een dergelijke situatie nog niet eerder meegemaakt in zijn loopbaan als trainer. “Spelers kwamen weleens later terug omdat ze nog even bij familie wilden zijn. Met name bij spelers uit Zuid-Amerika gebeurt dat met enige regelmaat bij de topclubs dat spelers iets te laat terugkomen, maar niet door dit soort dingen.” Nummer elf Telstar staat vrijdagavond zonder Vlijter tegenover FC Eindhoven, dat drie plaatsen hoger staat op de ranglijst.

