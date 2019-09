AZ meldt forse nettowinst ondanks ontbreken transferbedrag Guus Til

AZ heeft donderdagmiddag op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de jaarrekening van het seizoen 2018/19 wereldkundig gemaakt en uit de cijfers blijkt dat de Alkmaarders in de afgelopen voetbaljaargang een nettowinst van acht miljoen euro hebben geboekt. De winst lag een jaar eerder nog op twee miljoen euro. Daarnaast is het eigen vermogen gestegen naar ruim 33 miljoen euro.

Ook de omzet van AZ, zonder dat daarbij transfers zijn meegerekend, vertoont een lichte stijging. Het afgelopen seizoen werd namelijk afgesloten met een omzet van 25,47 miljoen euro, terwijl het bedrag een jaar geleden nog op 25,38 miljoen euro lag. AZ hield 24,6 miljoen euro over aan de verkoop van spelers, een verdubbeling ten opzichte van 2018. Hierdoor steeg het resultaat vergoedingssommen naar ruim 17 miljoen euro. De transfer van vijftien miljoen euro van Guus Til naar Spartak Moskou vond plaats na 1 juli, waardoor deze cijfers niet zijn meegenomen in de jaarrekening.

De clubleiding van AZ verwacht dat ook het boekjaar 2019/20 met een positief resultaat wordt afgesloten en is er dan ook weinig twijfel in Alkmaar dat de KNVB de club opneemt in de beste categorie van het Financial Rating Systeem. Ook op sportief gebied gaat het AZ voor de wind, want het elftal van trainer Arne Slot, donderdagavond tegenstander van Feyenoord, bezet de vierde plaats in de Eredivisie. Daarnaast komt de subtopper dit seizoen wederom uit in de groepsfase van de Europa League, met onder meer Manchester United als tegenstander.