Ajax-aankoop snapt discussie niet: ‘Ik voel me goed op beide posities’

Ajax-trainer Erik ten Hag ziet Edson Álvarez meer als middenvelder dan verdediger, tot verbazing van verschillende analisten. Onder meer FOX Sports-analist Kenneth Perez en chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf snappen niet waarom de miljoenenaankoop steevast op het middenveld van Ajax wordt geposteerd. Álvarez zelf staat echter honderd procent achter de keuzes van Ten Hag, ongeacht op welke positie hij moet spelen.

“Ik vecht altijd voor de positie waar de trainer me graag ziet spelen en zal altijd doen wat ik kan om daar de beste te zijn”, verklaart Álvarez na de 5-0 overwinning van Ajax op Fortuna Sittard tegenover Veronica Inside. “Waar ik mij het meeste op mijn gemak voel? Ik heb eerder al gezegd dat mijn loopbaan als centrale verdediger begon, maar ik ben daarna steeds meer op het middenveld gaan spelen. Ik voel me goed op beide posities en doe mijn best op de plek waar de trainer mij neerzet.”

Álvarez is ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde kan zijn op het middenveld van de Amsterdamse club. “Ik denk dat ik op het middenveld veel druk kan uitoefenen op de tegenpartij, maar ook in verdedigend opzicht dingen kan bijdragen”, aldus de 21-jarige international van Mexico, die door Ajax in de afgelopen transferperiode voor circa vijftien miljoen euro werd overgenomen van Club América.

Álvarez is tevreden over de samenwerking met collega-middenvelder Lisandro Martínez. “De samenwerking is heel fijn, we begrijpen elkaar heel goed”, beaamt de Mexicaan in Nederlandse dienst. “Het is makkelijk communiceren omdat we allebei Spaans spreken. Ik voel me erg op mijn gemak bij hem en die communicatie is heel belangrijk.” Martínez zag het duel van Ajax met Fortuna van woensdagavond overigens vanaf de reservebank, omdat de weer fitte Donny van de Beek een basisplaats kreeg van Ten Hag.