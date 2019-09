‘Ploeggenoot Dolberg hoofdverdachte in zaak diefstal peperduur horloge’

Het peperdure horloge van Kasper Dolberg werd onlangs gestolen uit de kleedkamer van OGC Nice en volgens L'Équipe is ploeggenoot Lamine Diaby de hoofdverdachte in de diefstalzaak. Diaby moet op korte termijn een officiële verklaring afleggen in de rechtszaal en de jonge aanvaller loopt bij bewezen schuld het risico om ontslagen te worden door Nice.

Dolberg merkte maandag 18 september dat zijn horloge ter waarde van 70.000 euro ontvreemd was uit de kleedkamer op het trainingscomplex van Nice en de Deense aanvaller meldde de diefstal gelijk bij de lokale politie. Uit onderzoek kwam Diaby al snel naar voren als hoofdverdachte. Ook Nice neemt de zaak hoog op en is een disciplinair onderzoek gestart naar de handel en wandel van de pas achttienjarige aanvaller.

Mocht bewezen worden dat Diaby te maken heeft met de diefstal van het horloge van Dolberg, dan volgt zo goed als zeker ontslag op staande voet. De jeugdinternational van Frankrijk is sinds zijn dertiende verbonden aan Nice en kwam afgelopen seizoen tot zes optredens in de hoofdmacht. Vanwege een enkelblessure was Diaby enige tijd uit de roulatie. Begin september keerde hij terug op het trainingsveld van de Fransen.