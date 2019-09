Chelsea komt na beperkt aantal kaarten weer met slecht nieuws voor Ajax

Chelsea heeft besloten dat er geen vrije verkoop van kaarten zal plaatsvinden voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax op 5 november, zo meldt de Londense club via de officiële kanalen. Alleen seizoenkaarthouders zijn welkom op Stamford Bridge. Eventuele kaarten die overblijven zijn medio oktober beschikbaar voor Chelsea-fans met een seizoenkaart die genoeg punten hebben verzameld om alsnog in aanmerking te komen voor een toegangsbewijs voor het bezoek van Ajax.

In eerste instantie was de Europa League-winnaar uit Londen bereid om over te gaan op vrije verkoop van kaarten aan aanhangers van de Amsterdamse club, maar op advies van de Safety Advisory Group is deze beslissing teruggedraaid door de clubleiding van Chelsea. Er is de vrees dat Ajax-supporters met kaarten voor het thuisvak van the Blues voor problemen zouden zorgen op de hoofdtribune.

Quincy Promes is tevreden: 'Ik benader het niveau van Spartak Moskou'

De maatregel vanuit Engeland is een nieuwe tegenslag voor de aanhang van Ajax, want in een eerder stadium werd al door het bestuur van Chelsea besloten dat er slechts 833 supporters van de regerend landskampioen welkom zijn in het uitvak op Stamford Bridge. Normaal gesproken biedt het uitvak van het stadion van Chelsea plaats aan 3.000 bezoekers.

Chelsea kende in tegenstelling tot Ajax een teleurstellende start van het Champions League-seizoen, daar Valencia vorige week met 0-1 wist te winnen van het elftal van manager Frank Lampard. Ajax, dat Lille OSC met 3-0 versloeg, gaat 2 oktober op bezoek bij Valencia. De eerste ontmoeting tussen Ajax en Chelsea is op 23 oktober in de Johan Cruijff ArenA.