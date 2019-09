Tottenham Hotspur hanteert vraagprijs van 280 miljoen

Skender Loshi is er niet in geslaagd een contract af te dwingen bij FC Den Bosch. De spits trainde drie dagen mee met de Brabanders, maar heeft niet voldoende indruk gemaakt op de technische staf. (Brabants Dagblad)

(The Sun)

Massimiliano Allegri gaat mogelijk aan de slag in de Premier League. De Italiaanse trainer staat open voor een dienstverband bij Tottenham Hotspur als Mauricio Pochettino vertrekt. (The Sun)

Voorzitter Daniel Levy hangt een prijskaartje van 280 miljoen euro om de nek van de aanvaller, die tot medio 2024 vastligt in Londen.

(The Telegraph)

Manchester City gaat zich na dit seizoen mogelijk bij Leicester City melden. De Turkse verdediger Çaglar Söyüncü heeft zich namelijk in de kijker gespeeld bij de regerend landskampioen. (Fotospor)

Mario Mandzukic heeft een salaris van acht miljoen euro per jaar in Qatar laten lopen. De Kroatische aanvaller van Juventus geeft de voorkeur aan een winterse overstap naar Manchester United. (Daily Mail)