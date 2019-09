‘Ik heb Jordi Cruijff ook om advies gevraagd, hij was ontzettend enthousiast’

Eli Dasa werd begin deze maand al door Vitesse aangetrokken als de vervanger van de naar Zenit Sint-Petersburg vertrokken Vyacheslav Karavaev. De 21-voudig international van Israël maakte echter nog geen minuten voor zijn nieuwe werkgever, aangezien hij in afwachting was van zijn werkvergunning. Nu hij officieel groen licht heeft gekregen, hoopt hij zo snel mogelijk zijn debuut te kunnen maken.

Dasa werd binnengehaald door technisch directeur Mohammed Allach, die in het verleden werkzaam was voor Maccabi Haifa en het Israëlische voetbal goed kent. De rechtsback heeft daarnaast ook Jordi Cruijff geconsulteerd: “Ik ben jaren geleden door Jordi Cruijff van Beitar Jeruzalem naar Maccabi Tel Aviv gehaald. Ik was nu door meneer Allach al overtuigd, hoor. Maar ik heb Jordi ook om advies gevraagd over Vitesse. Hij was ontzettend enthousiast”, vertelt hij in gesprek met de Gelderlander.

“Cruijffs woord is belangrijk. Ik heb bij Tel Aviv Johan Cruijff mogen ontmoeten. Ik voelde me heel klein. Daar stond ik dan: tegenover een God van voetbal. Ik neem de woorden van Jordi zeer ter harte.” Dasa moet de komende tijd de concurrentiestrijd aangaan met Julian Lelieveld en hij kijkt uit naar zijn avontuur in de Eredivisie: “Hier heerst een aanvallende stijl. Ik heb in de zomer doorgetraind. Hard ook. Ik heb interlands voor de EK-kwalificatie gespeeld met Israël. Dat heeft Vitesse ook gezien. Ik sluit fit aan. Nu is het wachten op een kans. Dat ligt bij de trainer.”

De ex-speler van Beitar Jerusalem en Maccabi verwacht veel te kunnen leren van Leonid Slutsky, die ook in Israël als een bekende naam geldt: “Ik heb bij Tel Aviv Peter Bosz meegemaakt. Die had een heldere visie. Slutsky is weer een trainer waarvan ik kan leren. Voor mij begint nu een nieuw hoofdstuk uit mijn voetballoopbaan.” Dasa werd landskampioen met Maccabi en speelde in het verleden ook in de Europa League en Champions League. Met Vitesse hoopt hij nieuwe successen te kunnen behalen: “De club wil Europees voetbal halen. Dat is een mooie ambitie.”