‘Wat een schandaal, CR7 beroofd!’: opnieuw stemgerechtigde met klacht

De FIFA-verkiezing van The Best houdt de gemoederen bezig. Lionel Messi werd maandagavond verkozen tot de Beste Speler van de wereld door meer stemmen te vergaren dan Virgil van Dijk en Cristian Ronaldo. Inmiddels hebben meerdere personen aangegeven niet op Messi te hebben gestemd, terwijl de FIFA dit wel heeft gepubliceerd. Tuttosport spreekt nu van een schandaal.

Van Dijk verzamelde meer punten dan Ronaldo, namelijk 38 om 36, flink minder dan winnaar Messi met 46 punten. Desalniettemin komt de krant uit Turijn donderdagochtend met de kop Wat een schandaal, CR7 beroofd! Het dagblad wijst niet alleen naar de aanvoerder van Nicaragua, die al via Twitter kenbaar heeft gemaakt dat zijn stem op Messi niet klopt.

"Ik heb niet gestemd voor FIFA's Best. Alle informatie over mijn stem is vals", zo schreef Juan Barrera. Real Estelí, de Nicaraguaanse club waarvoor Barrera speelt, bevestigde in een comunicado oficial de bewering van zijn speler dat er nooit een stem is uitgebracht. Naast Barrera is ook Zdravko Logarusic verbijsterd over de informatie die de FIFA heeft vrijgegeven.

De bondscoach van Soedan zou volgens de FIFA op Messi hebben gestemd, naast Van Dijk en Sadio Mané. De Kroaat heeft inmiddels een foto gedeeld waarop te zien is dat hij niet op het genoemde trio heeft gestemd, maar op Mohamed Salah, Kylian Mbappé en Mané. Het komt vaker voor dat er bij voetbalverkiezingen stemgerechtigden claimen anders te hebben gestemd, maar doorgaans blijft het aantal zaken, net als bij deze FIFA-verkiezing, beperkt tot slechts enkele voorbeelden.

Sudan coach Zdravko Logarušic says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušic took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL