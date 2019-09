Lichte onvrede in de ArenA: ‘Ik begrijp dat de fans van Ajax boos zijn’

Ajax won woensdagavond uiteindelijk met 5-0 van Fortuna Sittard, nadat de ploeg van Erik ten Hag in de eerste helft helemaal niet tot scoren kwam. Sergiño Dest en Edson Álvarez erkennen dat de Amsterdammers moeite hadden met de Limburgers. "We hadden het in fases heel lastig", zegt de achttienjarige vleugelverdediger in gesprek met AT5.

Dest stelt dat men als ploeg niet goed communiceerde, waardoor Fortuna meer ruimte had dan gewenst. Toen Ajax de kleedkamer opzocht voor de rust, liet het thuispubliek weten meer te verwachten. "We moeten eerder op voorsprong komen. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste club van Nederland. Ik begrijp dat de fans boos zijn als wij geen doelpunten maken."

Dest is ook niet helemaal tevreden over zijn eigen spel. “Ik had iets scherper moeten zijn in de verdedigende situaties. Het was niet slecht, maar ook niet goed. De volgende wedstrijd moet ik meer laten zien.” Álvarez zag eveneens dat Ajax moeite had met Fortuna. De Mexicaans international vond het spel in de eerste helft tegenvallen.

“Dat hebben we verbeterd na de rust. Het belangrijkste is de overwinning”, aldus Álvarez in gesprek met Veronica Inside. De jongeling laat weten dat hij altijd vecht voor het maximale, of hij nou in de verdediging of op het middenveld is geposteerd. “Ik zal altijd mijn best doen. Ik voel me goed op beide posities en ik denk dat ik op beide posities van nut kan zijn.”