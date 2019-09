‘Marcel Brands wil namens Everton shoppen bij voormalig werkgever’

Donyell Malen heeft zich de afgelopen maanden razendsnel ontwikkeld en dat is bij buitenlandse clubs niet onopgemerkt gebleven. De spits van PSV werd de afgelopen weken al in verband gebracht met Arsenal, AC Milan en Liverpool, en daar is nu nog een club bijgekomen. Volgens geruchten in Engeland en Italië wil Marcel Brands de Oranje-international naar Everton halen.

PSV sloeg afgelopen zomer een grote slag door Malen langer aan zich te binden. De twintigjarige aanvaller, die in de jeugd van Ajax en Arsenal speelde, ligt nu tot de zomer van 2024 vast in het Philips Stadion. Vorig seizoen vervulde Malen onder trainer Mark van Bommel een rol als invaller, maar sinds het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla mag hij zich eerste spits van PSV noemen. In alle competities scoorde hij dit seizoen al elf keer, terwijl hij bij zijn debuut in het Nederlands elftal trefzeker was in het EK-kwalificatieduel met Duitsland.

Brands versterkte de voorhoede van Everton afgelopen zomer nog met Moise Kean en naar verluidt staat ook Malen hoog op zijn verlanglijstje. Mochten the Toffees willen doorpakken, dan zal Brands diep in de buidel moeten tasten. PSV nam Malen in de zomer van 2017 voor circa 550.000 euro over van Arsenal. Britse media schrijven dat de Eindhovense club van mening is dat de aanvaller nu het honderdvoudige waard is van het bedrag dat men toentertijd aan Arsenal overmaakte, oftewel 55 miljoen euro.