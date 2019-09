Trainer Valencia licht reserverol Cillessen toe in aanloop naar duel met Ajax

Albert Celades verraste vriend en vijand door woensdagavond bij het duel met Getafe flink te rouleren. De trainer van Valencia koos er onder meer voor om Jasper Cillessen uit de basis te halen en Jaume Doménech onder de lat te posteren. Na afloop van de 3-3 remise legt de opvolger van Marcelino uit waarom hij voor andere spelers had gekozen.

Diverse spelers die doorgaans vaak in de basis staan, moesten dtmaal vanaf de zijlijn toekijken, zoals Goncalo Guedes, Daniel Wass en Ezequiel Garay. "Ik heb voor de spelers gekozen waarvan ik dacht dat we konden winnen van Getafe", wordt Celades geciteerd door EFE. "Meerdere spelers hadden al een paar weken achter elkaar gespeeld."

"Het leek me goed om nu andere spelers te kiezen die minder minuten hebben gemaakt", aldus Celades, die zag dat zijn ploeg een 3-1 voorsprong weggooide. In de tweede helft wisten de bezoekers twee keer tot scoren te komen, tot ergernis van de coach. "We hadden helemaal geen controle meer in de wedstrijd", zo klinkt het. Celades zag dat de fouten van Valencia werden afgestraft door de uitploeg. "We lieten ze te vaak op doel schieten", constateert de trainer.

Valencia staat na zes wedstrijden op slechts zes punten en is op de dertiende plek in LaLiga terug te vinden. De Spaanse club is dit seizoen groepsgenoot van Ajax in de Champions League en wist het eerste groepsduel met Chelsea in winst om te zetten: 0-1. Komende woensdag gaat Ajax op bezoek bij los Che in het kader van de Champions League. Zaterdag speelt Valencia nog tegen Athletic Club.