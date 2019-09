‘Onbetrouwbare en ergste oligarch’ investeert mogelijk in Nederland

NEC is momenteel op zoek naar geld. Fenerbahçe heeft nog niet voldaan aan de financiële verplichtingen inzake de transfer van Ferdi Kadioglu en mede hierdoor kampt de club uit de Keuken Kampioen Divisie met een tekort. NEC denkt aan een samenwerking met Mikhail Ponomarev, maar de Russische zakenman zou als onbetrouwbaar gelden.

NEC is momenteel in gesprek met Ponomarev om ervoor te zorgen dat de club in financieel opzicht het hoofd boven water weet te houden. Bronnen rond ijshockeyclub Krefeld Pinguine, waar Ponomarev grootaandeelhouder is, melden echter aan de Gelderlander dat de zakenman niet betrouwbaar is. De Rus is zijn verplichtingen ten opzichte van de club al maanden niet nagekomen, zo klinkt het.

Ponomarev is tevens eigenaar van KFC Uerdingen. Een fan van de Duitse voetbalclub laat aan de krant weten dat de rijke Rus er 'een puinhoop' van heeft gemaakt. "Het zou het slechtste zijn wat NEC kan overkomen. Met afstand de ergste oligarch van Duitsland. Hij probeert de hele club naar zijn hand te zetten", zo is de supporter stellig.

"Het kan echt niet wat hij doet in Uerdingen. Hij koopt alleen maar oude spelers en gooit er trainers zomaar uit, ook als ze goed hebben gepresteerd. Als NEC hem binnenhaalt, veel succes!", aldus de fan. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, benadrukte deze week nog dat er sprake is van een mogelijke financiering van Ponomarev en niet van een overname.

