NOS schittert door afwezigheid en zorgt voor ‘verbijstering’: ‘Onbegrijpelijk’

De voetbalsters en clubs in de Eredivisie voor vrouwen balen van het gebrek aan aandacht van de NOS. De KNVB maakte eerder bekend dat de publieke omroep wekelijks enkele minuten tv-tijd zou besteden aan vrouwenvoetbal, maar deze mededeling berust op een misverstand. De clubs hopen binnenkort alsnog op goed nieuws, aangezien de KNVB en de NOS momenteel in gesprek zijn.

'Waar blijft die camera nou?', schetst NRC de verbijstering bij VV Alkmaar van afgelopen 25 augustus. De club had een cameraploeg verwacht voor het duel met Ajax en had al veel voorbereidingen getroffen. De KNVB verzekerde enkele dagen vóór het duel nog dat de NOS echt zou komen, maar uiteindelijk was er geen cameraploeg te vinden.

VV Alkmaar had zelfs reclameborden verkocht vanwege de exposure. "Het is onbegrijpelijk wat er allemaal is gebeurd", zegt Patrick Tenthof, algemeen manager van VV Alkmaar, tegenover NRC. De club heeft nu zelf een camera geregeld en zendt de beelden via een livestream uit. "Ik heb niet eens een telefoontje gehad van de KNVB of NOS dat ze niet komen."

De KNVB en de NOS melden dat er nooit een harde afspraak was om op een vast tijdstip, zoals vanaf zondagavond 18.00 uur, een wedstrijd van de vrouwen uit te zenden. De KNVB meldde deze zomer dat er steevast één samenvatting van een duel zou worden uitgezonden op de zondagavond, maar dit nieuwsbericht werd op dezelfde dag nog verwijderd. Er was sprake van een intern misverstand. 'Afspraken over het uitzenden van die samenvattingen (bleken) toen nog niet definitief', aldus de KNVB.

De NOS laat nu in een reactie aan NRC weten dat er nooit een afspraak is gemaakt om op een vast tijdstip duels uit te zenden. Die afspraak zal er dit seizoen ook niet komen. 'We zenden uit wat interessant en relevant is en binnen het programma past', zo klinkt het. De KNVB en de NOS zijn momenteel wel in gesprek over de kwestie; de voetbalbond is 'positief gestemd' op een goede afloop.