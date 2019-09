Quincy Promes: ‘Ik nader steeds meer de vorm van Spartak’

Quincy Promes maakte woensdagavond tegen Fortuna Sittard zijn eerste hattrick in het eerste elftal van Ajax. De Oranje-international was de afgelopen weken ook al trefzeker tegen Sparta Rotterdam, Lille OSC en PSV. Hij komt steeds beter in vorm, zo laat hij weten in onderstaande video van Ajax TV. De 27-jarige aanvaller zegt zijn vorm van zijn periode bij Spartak Moskou te naderen.