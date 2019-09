Donny van de Beek stellig: ‘Daar wil ik het liever niet over hebben’

Donny van de Beek stond na een maand weer op het veld in de Johan Cruijff ArenA bij de 5-0 overwinning tegen Fortuna Sittard. De middenvelder van Ajax is hersteld van een blessure en staat weer volledig tot de beschikking van trainer Erik ten Hag. Van de Beek geeft na afloop van de zege toe dat de coach van Ajax voldoende keuzemogelijkheden op het middenveld heeft.

“Het was wel even wennen. Ik moet weer even in het ritme komen”, doelt hij op zijn terugkeer van een blessure, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Van de Beek erkent dat er geschoven kan worden op het middenveld. “Ik kan op tien spelen, maar ook als nummer acht. Dat was vorig seizoen ook zo, al speelde ik op het laatst vaak op tien.”

“Mij maakt het niet zo veel uit, het is aan de trainer”, benadrukt de Oranje-international. Vlak voor zijn blessure werd Van de Beek hevig gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. Nu wil de 22-jarige Ajacied zich niet meer bezighouden met perikelen uit het verleden. “Daar wil ik het liever niet over hebben”, is Van de Beek stellig.

“Ik wil me concentreren op mijn spel. Ik zat er in het begin van het seizoen heerlijk in, maar toen blesseerde ik mijn hamstring na een hakbal op David Neres op de training. Nu moet ik weer naar mijn oude niveau toe. Ik kan het niet verleerd zijn”, besluit Van de Beek, die het komende zaterdag met de Amsterdamse club opneemt tegen FC Groningen.