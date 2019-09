Frank de Boer hard onderuit met Atlanta United in topper in New York

Atlanta United heeft in de nacht van woensdag op donderdag een pijnlijke nederlaag geleden. In de topper tegen New York City FC bleek de koploper van de Eastern Conference een maatje te groot. De Roemeen Alexandru Mitrita zorgde er met een hattrick voor dat de thuisploeg na 34 minuten spelen al met 3-0 voor stond. De tweede helft van Atlanta United was iets beter, maar desondanks ging de ploeg van trainer Frank de Boer met 4-1 onderuit. De titel in de Eastern Conference is door de nederlaag definitief uit zicht.

De Boer moest het in New York doen zonder zijn geblesseerde topscorer Josef Martínez, terwijl ook Ezequiel Barco afwezig was. De coach moest puzzelen om tot een opstelling te komen en dat kwam het spel van the Five Stripes niet ten goede. Al na een klein kwartier spelen was het raak voor de thuisploeg. Mitrita kon vrijstaand uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied. Doelman Brad Guzan kon de 1-0 niet voorkomen. Niet land daarna was het opnieuw de Roemeen die scoorde. Hij drong het strafschopgebied in, kapte naar binnen en verschalkte Guzan in de korte hoek.

Het ging van kwaad tot erger bij de bezoekers. Atlanta United moest zich beperken tot verdedigen, terwijl het voor New York City FC wachten was op de 3-0. Deze viel na 34 minuten spelen. Guzan wist bij de tweede paal nog redding te brengen, maar vanuit de rebound tekende Mitrita voor de 3-0. Vlak voor rust kreeg Maximiliano Moralez vanaf elf meter nog een uitgelezen mogelijkheid om de stand op 4-0 te brengen. Hij schoot de strafschop echter naast, waardoor Atlanta meer leed werd bespaard.

Atlanta United kwam na de rust sterker uit de kleedkamer. De bezoekers kwamen terug in de wedstrijd nadat Brandon Vazquez werd neergehaald in het strafschopgebied en Gonzalo Martínez de stand vanaf elf meter op 3-1 bracht. Atlanta hoopte op meer, maar de wedstrijd was definitief gespeeld toen de Braziliaanse Héber in de slotfase de eindstand op 4-1 bepaalde. De reguliere competitie telt voor Atlanta United nog twee speelrondes. Daarna kan De Boer zich opmaken voor de play-offs.