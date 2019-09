Koeman klopt aan bij Ihattaren; Dest moet deze week beslissen

Bondscoach Ronald Koeman heeft contact opgenomen met Mohamed Ihattaren en Sergiño Dest over hun toekomst als international. Volgens De Telegraaf laat zowel de KNVB als de Marokkaanse voetbalbond Ihattaren met rust rond de komende transferperiode, terwijl er bij Dest meer haast geboden is. De rechtsback van Ajax zal deze week een knoop moeten doorhakken.

Ihattaren gaf afgelopen weekend na de topper tegen Ajax (1-1) aan dat hij vanwege zijn zieke vader voorlopig geen keuze wil maken tussen Nederland en Marokko. Daarvoor had Koeman al contact opgenomen met de PSV'er, zo meldt de krant. De keuzeheer van Oranje liet weten hoe hij de toekomst van de aanvallende middenvelder ziet wanneer hij voor het Nederlands elftal kiest.

Nu Ihattaren heeft aangegeven dat hij voorlopig geen keuze maakt, heeft Koeman besloten hem voorlopig met rust te laten. Om die reden is het zeventienjarige PSV-talent ook niet opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rustland op 10 en 13 oktober. Ook Marokko zal hem de komende interlandperiode niet oproepen. Bij de KNVB en PSV is het vermoeden dat Ihattaren voor januari 2020 zijn keuze bekendmaakt.

Koeman gaat deze week met Dest in gesprek. De Ajacied heeft zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten al gemaakt. De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter is voornemens om Dest op te roepen voor de komende interland tegen Cuba. Wanneer de verdediger dan in actie komt, kan hij niet meer voor Oranje spelen. Tenzij Dest zelf een beslissing tussen beide voetballanden uitstelt, zal hij deze week een beslissing moeten nemen, zo klinkt het.