Manchester United overleeft laat doelpunt van zestienjarige in EFL Cup

Manchester United is met moeite door in de EFL Cup. Het wisselvallige team van manager Ole Gunnar Solskjaer wist woensdagavond voor eigen publiek in de derde ronde van het toernooi Rochdale te elimineren. De reguliere speeltijd eindigde in 1-1, waarna de laagvlieger van de League One in de strafschoppenreeks ten onder ging. Het moeizame bekersucces van the Mancunians volgt drie dagen na de 2-0 nederlaag bij West Ham United in de Premier League.

Het team van Solskjaer had in de rust zonder meer aan de leiding moeten gaan, met liefst vijftien doelpogingen. Paul Pogba miste een riante kopkans en ook Jesse Lingard knikte het leer over het doel van Robert Sánchez, die een goed antwoord op een schot van Mason Greenwood had. De bezoekers, die momenteel zeventiende in de League One staan, oogden weliswaar scherp in de eerste twintig minuten, maar konden in het restant van de eerste helft op Old Trafford alleen maar tegenhouden.

Het tempo in het eerste kwartier na rust was hoog, en het was zeker niet alleen United dat zich liet gelden. Aaron Wan-Bissaka voorkwam in de doelmond dat een schot van Callum Camps de 0-1 betekende. Na een uur spelen nam de druk van United, waar Tahith Chong plaats moest maken voor Daniel James, toe en dat leidde in de 68e minuut tot de 1-0. Na balverlies van Rochdale kwam de bal via Lingard bij Greenwood, die met een krachtig schot scoorde. Toch eindigde de reguliere speeltijd in 1-1, dankzij de zestienjarige Luke Matheson.

Na een hoge bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied was Matheson sneller dan Andreas Pereira en werkte hij de bal hoog in het doel achter Sergio Romero: 1-1. United zocht daarna met man en macht het doel van Sánchez op, maar de bal wilde er met geen enkele mogelijkheid in. In de noodzakelijke strafschoppenreeks keerde Romero de inzet van Jimmy Keohane en dat bleek uiteindelijk de enige misser: 5-3.