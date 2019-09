Droomavond voor Hoever en Van den Berg; Chelsea scoort zeven keer

Liverpool en Chelsea hebben zich woensdagavond eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de EFL Cup. Liverpool won met 0-2 van derdedivisionist MK Dons, terwijl Chelsea op eigen veld met 7-1 zegevierde over vierdedivisionist Grimsby Town. Bij the Reds was er een hoofdrol weggelegd voor Ki-Jana Hoever: de zeventienjarige Amsterdammer maakte zijn basisdebuut en wist in de tweede helft zijn eerste doelpunt voor Liverpool te maken. Ook voor Sepp van den Berg was het een bijzondere avond: hij maakte in de slotfase als invaller zijn debuut voor Liverpool. Bij Chelsea deed Ian Maatsen voor het eerst mee.

MK Dons - Liverpool 0-2

Jürgen Klopp koos er bij Liverpool voor veel van zijn basisspelers rust te geven. Zo ontbraken Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de wedstrijdselectie van the Reds. Hoever kon op de rechtbackpositie wel rekenen op een basisplaats, terwijl Van den Berg op de reservebank startte. De eerste kans van de wedstrijd was na ruim tien minuten voetballen voor de thuisploeg, maar Conor McGrandles schoot uit kansrijke positie over. Kort erna liet Liverpool zich voor het eerst gelden in aanvallend opzicht: Harvey Elliott schoot na voorbereidend werk van James Milner op de lat.

Liverpool voerde de druk gaandeweg steeds meer op en wist de defensie van MK Dons op slag van rust toch te slechten. Milner loste een ogenschijnlijk gevaarloos schot op doel af, maar doordat doelman Stuart Moore pijnlijk in de fout ging, belandde de routinier toch als doelpuntenmaker op het scorebord: 0-1. In de tweede helft maakte de jonge talenten van Liverpool er bij vlagen een feestje van en het was Hoever die twintig minuten voor tijd voor de beslissing in de wedstrijd zorgde. De Nederlands jeugdinternational dook bij de tweede paal op en kopte uiteindelijk overtuigend raak op aangeven van Milner. Klopp schonk Van den Berg in de tweede minuut van de blessuretijd nog zijn debuut.

Chelsea - Grimsby Town 7-1

Frank Lampard koos bij Chelsea voor een mix van jonge talenten en ervaren krachten. De manager had basisplaatsen over voor Reece James, Marc Guehi en Billy Gilmour, maar liet ook onder meer Willy Caballero, Marcos Alonso, Pedro en Michy Batshuayi opdraven. Chelsea begon uitstekend aan de wedstrijd en leidde al na zeven minuten voetballen comfortabel met 2-0. Ross Barkley nam de openingstreffer voor zijn rekening met een laag schot in de korte hoek en kort erna werd voorsprong van the Blues verdubbeld door Batshuayi. De Belgische spits schoot uit de draai raak na voorbereidend werk van James.

Grimsby toonde echter karakter en wist in de negentiende minuut alweer dichterbij te komen dankzij een fraaie uithaal van Matt Green: 2-1. Chelsea had het daarna even lastig, maar herstelde zijn voordelige marge van twee op slag van rust toch weer in ere. Pedro benutte een strafschop na een overtreding op Kurt Zouma. Laatstgenoemde liet kort na de onderbreking zelf de 4-1 aantekenen, door van dichtbij een voorzet van James binnen te lopen. Maatsen was in de rust als invaller ingebracht door Lampard. In de slotfase liep Chelsea uiteindelijk uit naar een monsterscore dankzij treffers van James, Batshuayi en Callum Hudson-Odoi.