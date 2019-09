Aanvoerder Nicaragua ontkracht ‘valse informatie FIFA’: ‘Ik heb niet gestemd'

Lionel Messi werd maandagavond mede door de aanvoerders van nationale elftallen verkozen tot FIFA's Best. Volgens de vrijgegeven informatie van de wereldvoetbalbond stemde Juan Barrera, de aanvoerder van Nicaragua, op Lionel Messi, Sadio Mané en Cristiano Ronaldo. Barrera stelt echter dat daar niets van waar is, zo schrijft de Nicaraguaan op Twitter.

'Ik heb niet gestemd voor FIFA's Best. Alle informatie over mijn stem is vals', zo schrijft Barrera. Real Estelí, de Nicaraguaanse club waarvoor Barrera speelt, bevestigt in een communicado official nogmaals de bewering van zijn speler dat er nooit een stem is uitgebracht. 'Na zijn tweet is Barrera door journalisten van over de hele wereld benaderd; hij wil zijn standpunt nogmaals bevestigen dat hij geen stem heeft uitgebracht', zo meldt de voetbalclub.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Messi werd maandag de opvolger van Luka Modric als FIFA's Best, door Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo af te troeven. Messi scoorde vorig seizoen aan de lopende band in het shirt van Barcelona. In 50 officiële wedstrijden kwam de Argentijn tot 51 doelpunten. Hij werd kampioen van Spanje met Barça, maar wist geen beslag te leggen op de Champions League. In de halve finale bleek Liverpool in twee duels te sterk. Messi bereikte wel de finale van de Copa del Rey, maar de Spaanse beker werd niet gewonnen.