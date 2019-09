Gepasseerde Justin Kluivert ziet landgenoten vanaf reservebank uitblinken

Atalanta heeft voor een verrassing gezorgd in de Serie A. De nummer drie van het afgelopen seizoen won woensdagavond met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis met 0-2 op bezoek bij AS Roma. De overwinning van Atalanta kreeg in de laatste twintig minuten gestalte, met onder meer een doelpunt van De Roon. Door de overwinning gaat Atalanta Roma voorbij op de ranglijst en staat men nu met tien punten uit vijf duels derde in de Italiaanse competitie.

Justin Kluivert begon de laatste weken steevast in de basis bij Roma, maar de buitenspeler moest tegen Atalanta weer eens genoegen nemen met een reserverol. Trainer Paulo Fonseca koos voor Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini en Nicolò Zaniolo, achter targetman Edin Dzeko. Bij de bezoekers verschenen De Roon en Hateboer als gewoonlijk aan de aftrap.

Atalanta begon prima in het Stadio Olimpico: Josip Ilicic en Papu Gómez dwongen doelman Pau López tot ingrijpen. Roma had moeite om in de eerste helft tot uitgespeelde kansen te komen, maar was nog wel een aantal keer gevaarlijk. Zo schoot Dzeko uit een lastige hoek op keeper Pierluigi Gollini en miste een kopbal van debutant Chris Smalling richting. Aan de overzijde scheerde een volley van Ilicic nog rakelings naast.

De openingsfase van de tweede helft was voor Roma. Zaniolo dook rond het uur gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar Rafael Tolói voorkwam met een goede verdedigende actie de 1-0. Kort erna werd Duván Zapata van stal gehaald bij Atalanta en hij wist twintig minuten voor tijd op fraaie wijze de score open te breken. De Colombiaanse spits werd in het strafschopgebied vrijgespeeld door Remo Freuler, waarna hij met een snoeihard schot doel trof. Kluivert bleef negentig minuten op de bank zitten bij Roma en hij zag De Roon in de laatste minuut van de officiële speeltijd voor de beslissing in de wedstrijd zorgen. Hij kopte een bal binnen bij de tweede paal na een met het hoofd verlengde vrije trap.