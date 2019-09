Ten Hag verweert zich tegen kritiek van Pérez: ‘Hij is ontzettend dynamisch’

Erik ten Hag ziet in Edson Álvarez meer een middenvelder dan een verdediger, zo vertelt de trainer van Ajax voor de camera bij FOX Sports. Analist Kenneth Pérez is dat niet met Ten Hag eens en vindt dat Álvarez, die de laatste tijd steevast als verdedigende middenvelder speelt bij Ajax, er niet in slaagt om de balans op het middenveld te bewaren.

"Álvarez zie ik meer als centrale verdediger", zegt Pérez. "Ik dacht: je zet hem op het middenveld voor de 'balans' zoals dat zo mooi heet, want in het begin van het seizoen had Ajax moeite met de ruimte die ze weggaven op het middenveld. Maar ik heb een aantal wedstrijden van hem gezien en daar is hij helemaal niet voor. Hij doet best wel aparte dingen voor iemand die voor de balans moet zorgen."

Pérez laat beelden zien uit verschillende wedstrijden van Ajax, waarop te zien is dat Álvarez dicht tegen de spits van Ajax speelt. "Dat verbaast me. Ik snap het als je als trainer denkt: hij is meer een centrale verdediger, maar hier zorgt hij in ieder geval voor de balans. Dan kunnen die andere spelers aanvallen naar hartenlust. Maar niks daarvan. Hij gaat zelf gewoon naar voren."

Ten Hag vindt dat Álvarez wel degelijk over middenvelderskwaliteiten beschikt. "Die jongen heeft een heel groot bereik", reageert de oefenmeester op Pérez. "Hij is een ontzettend dynamische speler, actief in de opbouw en vaak aanspeelbaar. Hij kan verbanden leggen. Niet dat hij nu gelijk de beslissende ballen geeft, daar is hij niet de speler naar. Maar hij is uiteindelijk in de eindfase er wel weer bij. Daarom heeft hij ook al een keer gescoord vanuit open spel."

Álvarez heeft bij Ajax niet een specifiek defensieve opdracht, zo verklaart Ten Hag. "Hij is ook voor de balans, maar daar zijn ook anderen voor. Wij spelen met twee nummers 'zessen' en wij verwachten van onze 'zessen' dat zij niet alleen neutraliseren, maar zich ook offensief inschakelen. Of hij meer middenvelder dan verdediger is? Ja, dat is hij. Natuurlijk kan hij ook achterin spelen, maar afgelopen jaar heeft hij alleen maar op het middenveld gespeeld."