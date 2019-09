Atlético Madrid wint eindelijk; Álvaro Morata baart opzien in 20 seconden

Atlético Madrid heeft woensdagavond de eerste overwinning sinds 1 september geboekt. De ploeg van Diego Simeone was een maatje te groot voor Real, dat niet één van de laatste vijf competitieduels heeft gewonnen: 0-2. Diego Costa maakte zijn eerste goal sinds maart en Joao Félix tekende voor de einstand. Door de overwinning gaat Atlético voorlopig aan de leiding in LaLiga, met dertien punten uit zes duels.

Atlético werkte in Son Moix een goede eerste helft af. Het team van Simeone speelde met veel inzet en diepgang, en maakte duidelijk uitsluitend met drie punten genoegen te nemen. Hoewel Atlético achterin een solide indruk maakte en voorin efficiënt oogde, had de voordelige marge in de rust hoger moeten zijn. Na 25 minuten spelen tekende Diego Costa met een krachtige kopbal na een voorzet van Koke voor de openingstreffer: 0-1.

Luttele minuten later wees Alejandro José Hernández Hernández naar de stip, na een handsbal van Juan Sastre. De arbiter kwam echter terug op zijn beslissing, daar via de VAR duidelijk werd dat Joao Félix even daarvoor ook hands had gemaakt. De paal stond tien minuten voor rust een treffer van Santiago Arias in de weg en vlak voor rust had Manolo Reina een schitterende redding op een kopbal van Joao Félix in huis. Tussendoor voorkwam Diego Costa nipt dat Salva Sevilla met een volley van dichtbij voor de 1-1 kon zorgen.

Vlak na rust kwam Atlético heel goed weg toen een schot van Takefusa Kubo via Stefan Savic en Jan Oblak tegen de paal ging en letterlijk over de doellijn rolde, voordat Arias ingreep. Simeone zag hoe zijn team aanvallend weinig meer voor elkaar kreeg en opteerde voor de entree van Ángel Correa, ten koste van Vitolo. Niet veel later verscheen de 0-2 op het scorebord. Na een scrimmage in het doelgebied werd een inzet van Joao Félix door Ante Budimir van richting veranderd en viel de bal via de verste paal alsnog binnen.

Atlético speelde het restant van het duel professioneel uit en gaf de voordelige marge niet meer uit handen. Domper op de overwinning was de rode kaart voor Álvaro Morata: de invaller kreeg eerst geel na een confrontatie met Xisco Campos en twintig seconden later zijn tweede prent voor commentaar op de leiding. Dat betekent dat hij het weerzien met zijn voormalig werkgever Real Madrid moet missen.