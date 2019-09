Dolend Lyon kan dramatische reeks ook na inbrengen Depay niet beëindigen

Olympique Lyon blijft ploeteren in de Ligue 1. Het elftal van trainer Sylvinho speelde woensdagavond een matige wedstrijd op bezoek bij Stade Brest en kwam voor de vijfde keer op rij niet tot winst in de Franse competitie: 2-2. In totaal wacht men nu al zes achtereenvolgende wedstrijden op een zege. Lyon heeft na zeven competitieduels pas negen punten en staat teleurstellend in de middenmoot van de Ligue 1.

Na de teleurstellend verlopen topper van afgelopen weekend tegen Paris Saint-Germain (0-1 nederlaag) moesten onder anderen Memphis Depay, Houssem Aouar en Jeff Reine-Adélaïde genoegen nemen met een reserverol. Kenny Tete kon op de rechtbsackpositie wel rekenen op een basisplaats. De vele wijzigingen kwamen het spel van les Gones niet per se ten goede, want de openingsfase was weinig hoopvol. Toch wist Lyon met hulp van de thuisploeg na 28 minuten voetballen op voorsprong te komen.

Middenvelder Ibrahima Diallo verspeelde de bal in de opbouw tot tweemaal toe zeer knullig, waarna Moussa Dembélé vanbinnen het strafschopgebied de 0-1 op het scorebord kon brengen. Lyon kon echter niet lang genieten van zijn voorsprong, want Brest wist de stand binnen twee minuten alweer gelijk te trekken. Yoann Court kon de bal oppikken na een verdedigende actie van Tete, waarna de flankspeler de bal hard voorbracht. Het leder werd echter door niemand aangeraakt en plofte vervolgens buiten het bereik van doelman Anthony Lopes in de verre hoek.

Lyon had het lastig en wist Brest voor de thee niet meer te laten wankelen. Na 64 minuten voetballen mocht Depay alsnog als vervanger van Dembélé opdraven en kort erna viel de 1-2. Maxwel Cornet kapte zijn directe tegenstander op schitterende wijze uit in het strafschopgebied, waarna hij door de benen van doelman Gautier Larsonneur heen wist te scoren. Lyon leek zo voor het eerst sinds 16 augustus weer eens te gaan winnen, maar vijf minuten voor tijd wist Brest via opnieuw Court toch weer langszij tet komen. Hij schoot uit de draai raak na dramatisch verdediger van Youssouf Koné.