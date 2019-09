Rosario, Dumfries en Bruma helpen sober PSV aan vrij eenvoudige zege

PSV heeft woensdagavond een zakelijke overwinning geboekt tegen FC Groningen. Het spel van de ploeg van trainer Mark van Bommel was allesbehalve spectaculair, maar de Eindhovenaren wonnen uiteindelijk vrij eenvoudig. Pablo Rosario en Denzel Dumfries hadden PSV in de eerste helft al op voorsprong gezet, waarna Ramon Pascal Lundqvist de spanning in de wedstrijd terug leek te brengen, maar Bruma maakte in de laatste minuut aan alle onzekerheid een einde: 3-1.

Van Bommel maakte op vier plekken wijzigingen in zijn basisopstelling ten opzichte van de topper tegen Ajax (1-1). Zo maakte Ritsu Doan tegen zijn vorige club zijn debuut in de basis. PSV mocht zoals verwacht vanaf het begin het spel maken en kwam al na twaalf minuten op voorsprong. Pablo Rosario schoof de bal via de binnenkant van de paal binnen en maakte daarmee zijn eerste Eredivisie-doelpunt in zijn carrière: 1-0.

Groningen probeerde keer op keer van achteruit op te bouwen, maar slaagde er zelden in een fatsoenlijke aanval op te zetten. Veel kansen creëerde PSV in de fase na het openingsdoelpunt niet, tot aan de 38ste minuut. Een vlot lopende aanval over diverse schijven kwam via Donyell Malen bij Dumfries, die doelman Sergio Padt in de korte hoek verraste: 2-0. Vlak voor rust werd de uitploeg voor het eerst gevaarlijk, toen voormalig PSV'er Lundqvist een vrije trap kiezelhard op de paal schoot.

In de tweede helft deed PSV het rustig aan en was er bar weinig meer te beleven in het Philips Stadion. De beste mogelijkheid was nog voor Malen, die gestuit werd door Padt. Twintig minuten voor tijd kwam uit het niets de spanning terug in de wedstrijd, toen Lundqvist met een halfgekraakt schot PSV-doelman Jeroen Zoet kansloos liet: 2-1. Groningen wisselde aanvallend en probeerde een slotoffensief in gang te zetten, maar werd nimmer echt gevaarlijk. In de tegenstoot maakte Bruma er in blessuretijd nog 3-1 van. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug.