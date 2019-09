Leonid Slutsky onthult schokkend vetpercentage: ‘Marokkaans eten is te vet’

Oussama Tannane kende een lastig begin bij Vitesse na zijn zomerse komst van Saint-Étienne, maar de laatste weken verkeert de aanvallende middenvelder in prima vorm. Afgelopen weekend leverde hij twee assists in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard en droeg hij bij aan een 4-2 overwinning. Leonid Slutsky stipt aan dat Tannane dit seizoen reeds een flinke krachttoer heeft moeten leveren.

De trainer van Vitesse erkent in het programma Bij Andy in de Auto dat de geboren Marokkaan niet fit arriveerde bij Vitesse. "Natuurlijk kwam hij niet in optimale conditie aan. Hij had sinds februari niet gespeeld en je weet natuurlijk dat Marokkaans eten te vet is. Het enige dat ik hem nu nog aanraad is groene salade, meer niet”, zegt de Rus lachend.

"Maar hij stond voor een lastig karwei, want toen hij net arriveerde had hij een vetpercentage van 22 procent. Nu is zijn vetpercentage minder dan 14 procent", legt Slutsky op serieuzere toon uit. De oefenmeester heeft Tannane er graag bij en liet de creatieveling reeds zevenmaal opdraven in de Eredivisie, telkens als basisspeler. "Hij is een zeer goede speler. Ik houd van hem als voetballer. Niet alleen vanwege zijn kwaliteiten, maar ook vanwege zijn teamspirit. Hij probeert altijd al zijn energie in de wedstrijd te stoppen, op ieder moment van de wedstrijd."

"Het is natuurlijk wel zo dat je naast vet ook energie verliest als je afvalt", vervolgt Slutsky. "Maar ik denk dat hij vanaf nu iedere wedstrijd steeds beter wordt. Hij is een goede speler, daar twijfel ik niet aan. Het is ook een hele vriendelijke, open jongen. Soms is hij hard, maar ik houd van zijn stijl. Ik houd niet van spelers die alleen maar 'ja' of 'nee' zeggen. Hij toont altijd zijn emoties."

Aan het begin van dit seizoen was onder anderen Hans Kraay junior bij FOX Sports vol verbijstering over de fysieke staat van Tannane. "Hij is een begenadigd talent. Maar hij is inmiddels geen 19 meer, hij is 25. Het kan niet zo zijn dat je gewoon drie, vier, vijf kilo te zwaar bent als voetballer, of je nou alleen traint of waar dan ook. Je moet fit zijn. Ik zou zeggen: donder een tijdje op en je komt weer terug als je weer op gewicht bent", zo liet de analist optekenen.