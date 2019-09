Van Bommel gunt Doan basisdebuut en voert nog drie wijzigingen door

PSV neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen FC Groningen en trainer Mark van Bommel voert flink wat wissels door ten opzichte van de ploeg die afgelopen zondag tegen Ajax aan de aftrap verscheen. De oefenmeester kiest ervoor om zijn elftal op vier plaatsen te wijzigingen en gunt onder meer Mohamed Ihattaren, een van de uitblinkers in de kraker tegen de Amsterdammers, rust.

Ritsu Doan begint tegen zijn oude werkgever voor het eerst in de basis, al is het nog niet helemaal duidelijk of hij als rechtsbuiten of als nummer 10 gaat spelen. Naast de Japanner zijn ook Daniel Schwaab, Olivier Boscagli en Cody Gakpo nieuw in de basisopstelling. Timo Baumgartl, Michal Sadílek en Bruma maken plaats ten opzichte van afgelopen weekend. Érick Gutiérrez, Kostas Mitroglou en Ibrahim Afellay maken verder alle drie geen deel uit van de selectie, terwijl Ryan Thomas wel op de bank zit.

FC Groningen treedt aan met dezelfde elf namen die ook begonnen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen zaterdag. De Trots van het Noorden start het duel als de nummer dertien van de Eredivisie, terwijl PSV samen met Ajax en Vitesse gedeeld bovenaan staat. Het eerste fluitsignaal in het Philips Stadion zal vanavond om 18.30 uur klinken.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Rosario, Hendrix, Bergwijn; Doan, Malen, Gakpo

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Itakura, Te Wierik, Van Hintum; Hrustic, Matusiwa, El Messaoudi, Lundqvist, Warmerdam; Benschop.