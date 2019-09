‘Grootmacht gaat voor volgende stunt met komst Ibrahimovic’

Zlatan Ibrahimovic staat op het lijstje van Boca Juniors en AS weet woensdagmiddag op basis van bronnen dicht bij de club te melden dat voorzitter Daniel Angelici en technisch directeur Nicolás Burdisso reeds hebben gesproken met de aanvaller van Los Angeles Galaxy. Boca heeft de 37-jarige spits uit Zweden vooralsnog echter geen concrete aanbieding gedaan.

AS meldt verder dat Mino Raiola als zaakwaarnemer van Ibrahimovic nauw is betrokken bij de gesprekken met de clubleiding van Boca Juniors. Angelici wil met het oog op de presidentsverkiezingen in december een grote slag slaan door Ibrahimovic naar Argentinië te halen. Het contract van de Zweedse spits bij LA Galaxy loopt toevallig in december af en het lijkt onwaarschijnlijk dat hij zijn verblijf bij de club uit de Major League Soccer verlengt.

Ole Gunnar Solskjaer: 'Zlatan Ibrahimovic heeft mijn nummer en mag me altijd bellen'

De salariseisen van Ibrahimovic kunnen wellicht een struikelblok vormen voor Boca Juniors, daar de voormalige Ajacied onlangs een zeer lucratieve aanbied uit Qatar naast zich neerlegde. Wat wellicht in het voordeel van de Argentijnse topclub werkt is het feit dat Ibrahimovic bij LA Galaxy te maken heeft met trainer Guillermo Barros Schelotto, die tussen 2016 en 2018 aan het roer stond bij Boca Juniors.

Mocht Boca Juniors erin slagen om Ibrahimovic te contracteren, dan is dat de tweede grote aanwinst in een kort tijdsbestek. De Argentijnen slaagden er deze zomer in om Daniele De Rossi te strikken, nadat de middenvelder na jarenlange trouwe dienst was vertrokken bij AS Roma. Ibrahimovic kan bij Boca Juniors een aanvalsduo gaan vormen met Carlos Tévez, die net als de Zweedse routinier een verleden heeft bij Manchester United en Juventus.