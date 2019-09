Aanvaller keert ‘noodgedwongen’ terug bij Vitesse: ‘Daar zat te veel risico bij’

Roy Beerens keert terug bij Vitesse, zo weet het Algemeen Dagblad woensdagmiddag te melden. De 31-jarige aanvaller was op een zijspoor beland in Arnhem na diens kritiek op de vermeende defensieve speelstijl van trainer Leonid Slutsky. Beerens werkt eerst een individueel trainingsprogramma van ongeveer zes weken af voordat hij definitief aansluit bij de A-selectie van Vitesse.

Beerens, die al een poos niet meer meetrainde bij Vitesse, zocht in de afgelopen transferperiode naar een nieuwe club. De routinier slaagde echter niet in zijn missie. “Er kwamen aanbiedingen uit het buitenland binnen, maar daar zat te veel risico met betalingen bij”, aldus de vleugelaanvaller. “China of de grote zandbak? Dan was de transfer al lang beklonken.”

“Ik heb de afgelopen maanden uitstekend contact gehad met Vitesse. Met Mohammed Allach (technisch directeur Vitesse, red.)”, vervolgt Beerens zijn uitleg. “Een transfer is niet gelukt, dus meld ik me netjes bij de club. Wat mijn positie nu ook is, ik ga gewoon positief en vol energie aan de slag.” Beerens beschikt bij de huidige koploper in de Eredivisie over een contract tot medio 2021.

Beerens werd in januari 2018 door Vitesse overgenomen van Reading. De start van de voormalige PSV’er in GelreDome was nog voortvarend, maar in de tweede helft van afgelopen seizoen kwam hij nauwelijks nog aan spelen toe. Beerens speelde eerder in zijn loopbaan voor NEC, sc Heerenveen, AZ en Hertha BSC.