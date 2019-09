Jaap Stam neemt miljoenenaankoop in bescherming: ‘Eerste keer op kunstgras’

Marcos Senesi beleefde zondag als invaller tegen FC Emmen (3-3) zijn vuurdoop voor Feyenoord, al was het geen debuut om met veel plezier op terug te kijken. De Argentijnse verdediger, die ook nog een gele kaart kreeg voorgehouden, maakte een onzekere indruk, al is dat voor trainer Jaap Stam geen reden om de miljoenenaankoop al te kritisch te benaderen.

Stam heeft er geen spijt van dat hij Senesi liet invallen in de uitwedstrijd tegen Emmen. “Nee, helemaal niet”, benadrukt de Feyenoord-trainer woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen AZ van donderdagavond. “Op de trainingen maakte hij juist een heel goede indruk. Het is een jongen die echt heel goed kan voetballen. Je hoopt dat hij wat extra's kan brengen met zijn inspeelpass, maar het is altijd afwachten hoe dat uitpakt.”

Senesi ging in de fout bij de derde treffer van Emmen, gemaakt door Luciano Slagveer. Stam denkt dat de 22-jarige verdediger wat onzeker was door het spelen op een kunstgrasveld. “Het was namelijk de eerste keer dat hij op kunstgras speelde. De bal stuitert anders. Als je dat weet, kan je daarop anticiperen. Marcos zat mis bij die tackle, dat weet hij zelf ook wel. Maar het is een intelligente jongen. Zoiets overkomt hem echt niet nog eens. Hij heeft in Argentinië ook wel het een en ander meegemaakt en kan hier mee omgaan.”

In de optiek van Stam zijn er naast Senesi meer spelers die wedstrijdritme missen. “Ze missen de power die nodig is”, concludeert de opvolger van Giovanni van Bronckhorst in De Kuip. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar Rick Karsdorp: het is niet zo raar dat hij speelt zoals hij nu doet. Dat heeft allemaal te maken met ritme en inhoud. Meer spelers hebben daar last van, dus op dat vlak moeten we een inhaalslag maken.” Feyenoord begint donderdag als nummer tien in de Eredivisie aan het duel met AZ, dat momenteel de vierde plaats bezet.